Msc: 10 anni di pesca sostenibile

Marine Stewardship Council (Msc), organizzazione non profit internazionale che promuove la pesca sostenibile, festeggia i suoi primi dieci anni di attività in Italia. Un traguardo importante, celebrato il 3 luglio 2025 a Milano con una serata di gala che ha riunito rappresentanti del mondo della società civile, della pesca, della grande distribuzione, della filiera ittica e della ricerca.

In questi ultimi dieci anni, Msc ha ottenuto risultati significativi nel nostro Paese, gettando le basi per un mercato ittico più sostenibile. Lo dimostrano la crescita delle referenze con il marchio blu, passate da 73 a oltre 1.300, e l’aumento del volume di pesce certificato venduto, salito da 2.800 a 68.000 tonnellate annue. Questo sviluppo ha ampliato in modo sostanziale le possibilità per i consumatori italiani di fare scelte consapevoli e sostenibili, capaci di generare un effetto positivo a catena: una domanda crescente di prodotti certificati spinge sempre più attività di pesca ad adottare pratiche responsabili, contribuendo concretamente alla salute e alla resilienza degli ecosistemi marini. Per accompagnare e rafforzare questo cambiamento, Msc ha promosso campagne di comunicazione e sensibilizzazione con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e la riconoscibilità del marchio blu, riconosciuto oggi da più della metà degli italiani.

Nel campo della pesca, Msc ha avviato progetti strategici come BluFish, con l’obiettivo di accompagnare le attività di pesca italiane in un percorso di miglioramento verso pratiche più sostenibili. In contesti complessi come quello del Mar Mediterraneo, dove la situazione delle risorse è particolarmente critica, il programma non punta alla certificazione, ma alla promozione della cultura della sostenibilità, attraverso il confronto, la condivisione di buone pratiche e il coinvolgimento degli attori locali.Un esempio concreto è rappresentato dal progetto dedicato alla pesca del polpo in Sardegna, dove Msc con il supporto di LegaCoop ha facilitato un’alleanza tra pescatori, università ed enti di ricerca per raccogliere dati sulla salute della popolazione di polpo. L’obiettivo è favorire una gestione più informata e responsabile della risorsa, in linea con i principi della pesca sostenibile.

Federpesca, la principale organizzazione di armatori della pesca italiana, è diventata partner ufficiale di BluFish nel 2023 per ampliare l'impatto del progetto. Finora, tre attività di pesca hanno completato il processo di pre-valutazione necessario a identificare le aree di forza e di debolezza; una quarta, relativa al tonno rosso nel Mediterraneo, è attualmente in corso.Nonostante questi progressi, restano numerose le sfide da affrontare per rendere davvero sostenibile la pesca. Ma l’esperienza di questi dieci anni ha dimostrato che, attraverso la collaborazione tra tutti gli attori della filiera, è possibile costruire un futuro più blu per il nostro oceano.Quattro premi per celebrare chi ha contribuito alla crescita della pesca sostenibile in ItaliaDurante l’evento, Msc ha conferito quattro premi a realtà che, con il loro impegno, hanno svolto un ruolo chiave nello sviluppo del programma nel mercato italiano e nella promozione di pratiche di consumo e produzione più sostenibili.Questi riconoscimenti testimoniano come il cambiamento trasformativo sia possibile solo attraverso la collaborazione di tutti gli attori della filiera: aziende, organizzazioni della società civile, istituzioni e mondo della pesca. Insieme, possiamo generare un impatto concreto sull’ambiente marino e costruire un futuro più sostenibile per il nostro oceano.

1) Premio transformative eNgo – Wwf ItaliaQuesto premio viene conferito a Wwf Italia per il ruolo svolto nel promuovere il cambiamento e nel contribuire, anche attraverso il confronto critico, alla crescita del programma Msc. Anche se con posizioni talvolta diverse, Wwf Italia ha rappresentato sin dall’inizio uno stimolo a mantenere alta l’ambizione del nostro lavoro. Parte attiva e motore del cambiamento verso una pesca più sostenibile, Wwf Italia ha avuto un ruolo importante nel rafforzare l’efficacia e la credibilità delle soluzioni proposte dal programma MSC a livello nazionale e globale. Guardiamo con fiducia a un futuro di dialogo costruttivo e collaborazione sempre più stretta.

2) Premio transformative brand | frozen category – FindusQuesto premio viene conferito a Findus per il suo ruolo di spicco nell’innovazione del mercato, ma soprattutto per la promozione della sostenibilità lungo tutta la filiera: dai pescatori ai produttori, fino ai consumatori.In qualità di leader di mercato, Findus ha trasformato il proprio impegno in una leva concreta di cambiamento, contribuendo a sensibilizzare il grande pubblico sull’importanza di scegliere prodotti ittici sostenibili certificati Msc. Il recente traguardo del 100% dei prodotti provenienti da pesca certificata rappresenta il culmine di un percorso coerente e ambizioso, che ha generato un impatto significativo sull’intera filiera.

3) Premio transformative brand | tuna category – Rio MareQuesto premio viene conferito a Rio Mare per il suo ruolo trasformativo nel guidare il mercato del tonno verso la sostenibilità, in Italia e a livello globale. Grazie a una leadership visionaria e a un forte impegno verso pratiche responsabili, Rio Mare continua a ridefinire gli standard del settore.