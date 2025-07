Aigrim-Fipe: progetto di lavoro e formazione per Under 25

Reclutamento, formazione e riduzione del mismatch tra domanda e offerta sono solo alcune delle grandi sfide della ristorazione di oggi. Lo sostiene da tempo Aigrim-Fipe, Associazione delle Imprese di Grande Ristorazione e Servizi Multilocalizzate, che proprio per rispondere a queste problematiche ha scelto di avviare un progetto pilota rivolto alle nuove generazioni, il nuovo percorso Ifts Restaurant Manager.

20 giovani Under 25 saranno infatti protagonisti di un percorso di formazione post diploma in apprendistato mirato all’inserimento in organico, con la figura di Assistant Store Manager, in alcune delle più rilevanti realtà della grande ristorazione del Paese. Hanno infatti aderito all’iniziativa Chef Express, Eataly, La Piadineria e MyChef - Areas Food Services, tutti associati Aigrim-Fipe, rendendosi promotori di un progetto interaziendale che li vedrà non solo destinazione finale del reclutamento, ma anche parte attiva nelle attività formative. Queste ultime saranno realizzate, in particolare, in collaborazione con la Fondazione Its Academy Innovaprofessioni di Milano.

Il progetto è pensato per i giovani che desiderano intraprendere una carriera nell’ambito della ristorazione commerciale. Rivolto in questa prima edizione principalmente ad un’utenza dell’Area Metropolitana Milanese (estendendosi fino a Malpensa, Lodi e Bergamo), è aperto a ragazzi e ragazze entro i 25 anni , con diploma conseguito entro l’estate 2025 e residenti in Lombardia.I partecipanti saranno formati per il ruolo di Assistant Store Manager, una figura che supporta il direttore del punto vendita nella supervisione delle operazioni quotidiane, assicurando un flusso di lavoro regolare ed efficiente e contribuendo al successo generale dell'attività. Un ruolo che richiede l’ottenimento di un mix di competenze tecniche e soft skills, dal controllo economico alla gestione e formazione del personale, dalla leadership e gestione team all’orientamento al cliente.

Il percorso, della durata complessiva di 12 mesi, prevede l’assunzione dei candidati, fin dal primo giorno di aula, con contratto di apprendistato di I Livello, e l’inquadramento al IV livello del Ccnl del Turismo e Pubblici Esercizi. A conclusione del percorso è prevista una prova d’esame per ottenere il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore, un titolo di studio post diploma riconosciuto e valido in tutta l’Unione Europea. Gli apprendisti saranno impegnati in 800 ore totali di formazione, metà sul campo, nei punti vendita, e metà in aula, presso la sede milanese di Its Academy. Le restanti ore di impegno saranno invece ore lavorative in azienda.

Le selezioni dei candidati sono aperte e le domande possono essere inviate tramite form. Il corso inizierà a ottobre 2025. Maggiori dettagli sul progetto, sui criteri di ammissione e sulle modalità di partecipazione sono disponibili alla pagina dedicata sul sito innovaprofessioni.it. Il progetto è realizzato con il sostegno di Fipe-Confcommercio, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, e con il supporto del ministero dell’Istruzione e del Merito, del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Regione Lombardia.