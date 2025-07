Toscana. Fondi Feasr e Feaga: pagamenti per 200 mln euro

Dall’inizio del 2025 sono quasi 200 i milioni di euro che Artea (l’Azienda regionale per le erogazioni in agricoltura) ha pagato per saldare la Domanda Unica Sigc (integrazione al reddito) e il Feasr Sigc (misure di Sviluppo Rurale sia a superficie che a capo animale). Dei 200 milioni, 160 riguardano i pagamenti che Artea ha fatto come Organismo pagatore e poco meno di 40 mln (37,99) quelli effettuati come Organismo intermedio o come strumento di pagamento dei programmi regionali.

Bilancio positivo dunque, al 30 giugno, sulla chiusura di pagamenti da parte di Artea che registra un incremento del 50% delle erogazioni rispetto allo stesso periodo del 2024.

Nei primi sei mesi dell’anno scorso le risorse erogate erano state 132 milioni di euro, di cui 109,7 milioni come Organismo pagatore e 22,4 milioni come Organismo intermedio o come strumento di pagamento dei programmi regionali.

“Un aumento", spiega la vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi, "che è avvenuto per la combinazione tra la fine della Programmazione 14-22 e l’incremento delle spese dell’Organismo intermedio. Un risultato che conferma l’efficacia del lavoro svolto in sinergia tra Regione e Artea, e che dimostra la capacità del nostro sistema agricolo e amministrativo di rispondere in modo tempestivo alle esigenze degli agricoltori e degli operatori del settore. L’aver raggiunto percentuali di pagamento così elevate già a metà anno è un segnale molto positivo, che ci permette di guardare con fiducia al completamento della spesa e agli obiettivi futuri. Continueremo su questa strada per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie, sostenere le imprese agricole e accompagnare la transizione verso un modello di agricoltura più sostenibile, innovativo e competitivo”.

Con l’aumento di questa spesa, al 30 giugno le percentuali di pagamento raggiunte sono dunque per il Feasr Sigc 14-22 del 98,93%, per il Feasr Sigc23-27 del 99,30% e per il Feaga: 99,01%. Prosegue intanto la presentazione di Domanda Unica e delle domande Feasr Sigc 2025, per le quali la Toscana registra indici ampiamente superiori al 90% del potenziale atteso.