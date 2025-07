Latina, crolla il tetto del ristorante Essenza: morta una giovane sommelier

Il maltempo di questa notta è stato probabile causa primaria del crollo del tetto di un ristorante stellato a Terracina (Latina) provocando un morto e una decina di feriti. L'episodio tragico è avvenuto verso le 22 all'interno del ristorante stellato Essenza. Al momento del crollo la sala interna del ristorante era abbastanza piena, ma molti erano anche seduti fuori. Alcuni testimoni parlano di due cedimenti distinti. Tra le ipotesi anche il maltempo, specie il forte vento, visto che sull'intera provincia di Latina c'era l'allerta gialla.

L'incidente è costato la vita a Mara Severin, 31 anni: la donna era una sommelier, come si legge sul sito del rinomato locale nella cittadina costiera del basso Lazio, dove guidava il servizio insieme a un altro collega. Dopo il crollo, la giovane era rimasta ferita insieme a un'altra decina di persone fra personale e clienti, di cui tre in prognosi riservata e tutti finiti all'ospedale Fiorini di Terracina.

Dopo quanto accaduto, la Procura di Latina ha disposto il sequestro del locale, con le indagini coordinate dal pm Giuseppe Miliano. I titolari del ristorante si dicono molto provati per quanto accaduto stringendosi "al dolore del team e della famiglia di Mara Severin".

Il locale, secondo una nota, a gennaio 2025 aveva subito interventi di manutenzione dentro e fuori. "Improvvisamente -si legge nella nota- ha ceduto il soffitto di una parte del locale, la zona a sinistra del ristorante. La causa del crollo resta ancora sconosciuta ma in quel punto preciso si trovava la sommelier Mara Severin. In situazione molto grave è stata portata subito in ospedale ma purtroppo poco dopo è deceduta. In sala erano 4 in servizio, 5 erano in cucina. Nessuno di loro è ferito. Feriti alcuni ospiti che si trovavano lì a cena ma nessuno in condizione grave".

La sommelier lavorava da Essenza da 11 anni, da quando il ristorante si trovava a Pontina, sempre in provincia di Latina. Originaria di Sabaudia, abitava a Pontinia e ha imparato sul campo la gestione della cantina proprio con lo chef di Essenza Simone Nardoni "che l'ha sempre vista come un anello fondamentale della catena".

"Lo chef Nardoni -si legge in una nota- ha sempre espresso gratitudine e riconoscenza per il lavoro di Mara Severin che lavorava con grande passione e senso di squadra, portando avanti con successo anche il progetto di La Cave, la sala del ristorante Essenza dedicata al vino, pensata per degustazioni private e percorsi su misura".