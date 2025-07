UK, per la prima volta agricoltori e allevatori uniti nella Dairy Roadmap

L'industria lattieri casearia della Gran Bretagna fa quadrato attorno ad agricoltori, dettaglianti, grossisti e trasformatori. Tutti uniti, per la prima volta, in una coalizione che ha formato un nuovo gruppo direttivo con l'obiettivo di migliorare la sostenibilità e la resilienza del settore lattiero-caseario, "per tracciare una nuova era di prodotti lattiero-caseari sostenibili". L'industria lattiero-casearia britannica ha, infatti, appena annunciato una nuova coalizione con le principali aziende alimentari unite in un "coraggioso impegno per una produzione lattiero-casearia sostenibile".

Secondo il comunicato ufficiale di Dairyroadmap, i cambiamenti prevedono che la catena del valore del settore lattiero-caseario operi sotto un'unica struttura di governance, con l'istituzione di un nuovo gruppo direttivo composto da AHDB l'Agriculture and Horticulture Development Board, Dairy UK, la National Farmers' Union (NFU), oltre a importanti operatori come Arla Foods UK, Müller UK & Ireland, Lactalis UK & Ireland, Sainsbury's e Tesco, Morrisons, McDonald's e Sysco GB.

L'intento del nuovo direttivo è quello di lavorare in modo unitario per definire collettivamente la direzione strategica della Dairy Roadmap sottoscritta per garantire che gli allevatori abbiano voce in capitolo e che lavorino insieme ai principali rivenditori, alle organizzazioni di ristorazione e di vendita all'ingrosso e ai trasformatori per raggiungere gli obiettivi chiave in materia di clima, natura e acqua, rispettando al contempo elevati standard di benessere animale. La Dairy Roadmap è una delle iniziative di sostenibilità più longeve del settore alimentare inglese: iniziata nel 2008 vanta "quasi 18 anni di duro lavoro e di successi", tra cui "gli impressionanti risultati ottenuti dalle aziende di trasformazione lattiero-casearia in materia di riduzione dell'acqua, dell'energia e dei rifiuti”.

L'aggiornamento della roadmap garantisce che la nuova coalizione promuova la collaborazione ma soprattutto, per la prima volta, garantirà la responsabilità condivisa per i progressi ambientali in ogni fase della filiera, dal cancello dell'azienda agricola fino al tavolo della cucina. La Dairy Roadmap supervisionerà la creazione di un nuovo Rapporto sui Percorsi Lattiero-Caseari Sostenibili, metterà in evidenza i finanziamenti e le innovazioni necessarie per raggiungere l'obiettivo zero e altri obiettivi chiave di sostenibilità. Il Rapporto sarà pubblicato nel 2026 e l'intero settore sarà invitato a contribuirvi.

"Il settore lattiero-caseario ha un ruolo chiave in questo senso, ma sappiamo che come industria dobbiamo anche garantire di limitare il nostro impatto sull'ambiente e ridurre le emissioni -spiega Bas Padberg, nuovo presidente di The Dairy Roadmap e amministratore delegato di Arla Foods UK-. La collaborazione con i maggiori rivenditori e partner del settore della ristorazione collettiva dimostra l'impegno del nostro settore a creare un futuro più resiliente e sostenibile per il nostro cibo". In quanto fonte naturale di nutrimento, il futuro del settore lattiero-caseario è luminoso e non vedo l'ora di guidare lo sforzo di collaborazione che porterà a un reale cambiamento".



Aggiunge Judith Bryans, Chief Executive di Dairy UK: "Questa nuova collaborazione è una pietra miliare per la Dairy Roadmap. Siamo entusiasti di vedere l'iniziativa evolversi per affrontare le sfide del futuro, unendo la catena del valore per avanzare come un tutt'uno verso il raggiungimento della Net Zero, proteggendo e valorizzando la natura lungo il percorso".

Nei prossimi mesi, i produttori di latte e gli altri stakeholder del settore in tutto il Regno Unito saranno invitati a contribuire alla stesura del rapporto indipendente Sustainable Pathways.

"Questo nuovo approccio al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità segna un nuovo ambizioso capitolo per il nostro settore -commenta il presidente dell'AHDB Dairy Sector Council e presidente uscente della Roadmap Lyndon Edwards, che passerà il testimone a Bas Padberg di Arla Foods-. Grazie a questo impegno e allo sforzo di collaborazione, stiamo raccogliendo la sfida di garantire un futuro redditizio, resistente e sostenibile per l'industria lattiero-casearia del Regno Unito”.

"Poiché le aspettative dei clienti e delle normative continuano ad evolversi -conclude Paul Tompkins, presidente del consiglio nazionale della NFU per il settore lattiero-caseario- è chiaro che l'intero settore deve essere all'altezza di questa crescente sfida per mantenere il nostro apprezzato posto nei panieri. I costi e le complessità sono significativi e gli allevatori non possono affrontarli da soli. Siamo lieti di avviare un approccio rinnovato e collaborativo alla guida delle prestazioni ambientali".