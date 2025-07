Europastry si espande nel Sud-Est asiatico

Europastry, il gigante spagnolo della panificazione con una filiale importante anche in Italia, a Milano, ha acquisito la quota di maggioranza, pari al 60%, di Art of Baking in Thailandia. La partecipazione è stata acquisita da Minor International Public Co. e Srifa Frozen Food nell'ambito di una partnership strategica: entrambe le entità manterranno una partecipazione del 20% in Art of Baking. Il gruppo tailandese Minor International gestisce più di 3.000 ristoranti, hotel e bar nel Sud-Est asiatico: a sua volta, Srifa Bakery, il fondatore di Art of Baking, gestisce una rete di oltre 30 panetterie in Thailandia. Non è stata resa nota l'entià della transazione.

Art of Baking ha sede a Bangkok e produce prodotti da forno pronti e surgelati. L'accordo, secondo Europastry, rafforza la presenza del gruppo di panificazione nel Sud-Est asiatico, un “mercato chiave con un elevato potenziale di crescita, e posiziona l'azienda per accelerare la sua espansione nella regione APAC”. Secondo Europastry, l'aggiunta di oltre 200 dipendenti che arriveranno con l'azienda thailandese, consentirà di “rafforzare la propria impronta industriale e commerciale in Thailandia e di accedere a nuove opportunità nel dinamico mercato del Sud-Est asiatico insieme a due partner prestigiosi”.

"Con questa operazione, espandiamo la nostra rete a più di 90.000 clienti in tutto il mondo -spiega Jordi Gallés, ceo di Europastry-. L'esperienza e il track record di Art of Baking, uniti al nostro know-how, ci permetteranno di continuare a generare valore e a offrire la migliore proposta ai nostri clienti”. Fondata nel 2018, Art of Baking produce quattro principali categorie di prodotti: pasticceria dolce (come croissant, sfogliatine e pasta danese), pasticceria salata, focacce e basi per pizza. Tra i suoi clienti figurano catene locali di vendita al dettaglio e di ristorazione. Lo stabilimento di Bangkok ha una capacità produttiva annua di 15.000 tonnellate con possibilità di espansione. Esporta in paesi come Giappone, Filippine e Singapore.

"Questa partnership -sottolinea Peerawat Jentrakulroj, ceo di Art of Baking- rappresenta per noi una svolta, in quanto ci consente di consolidare la nostra posizione di hub produttivo chiave per i nostri clienti nel settore della panificazione del Sud-Est asiatico. Fiduciosi in questa partnership, crediamo che insieme potremo capitalizzare le significative opportunità che ci attendono e continuare a fornire un valore eccezionale ai nostri azionisti e partner”. Aggiunge Dillip Rajakarier, amministratore delegato di Minor International, uno dei due veicoli attraverso cui è avvenuto l'acquisto da parte degli spagnoli: “questa alleanza rappresenta un coraggioso passo avanti nel nostro percorso di crescita per offrire ai consumatori qualità e innovazione senza pari a livello regionale, generando forti sinergie per massimizzare i ritorni per tutti i partner. Combinando l'esperienza tecnica all'avanguardia di Europastry e la sua vasta rete di clienti globali con le nostre capacità di ricerca e sviluppo, intendiamo accelerare l'innovazione dei nostri prodotti, espandere la portata del mercato e le capacità produttive”.

Europastry ha 27 stabilimenti di produzione, 30 filiali e conta su più di 600 distributori: mantiene una forte distribuzione, con un'attività diversificata che l'ha portata a superare i 90.000 clienti in oltre 90 Paesi. Ha chiuso il 2024 con un fatturato di 1,5 miliardi di euro, il 12% in più rispetto al 2023 e un ebitda a 236 milioni di euro, con un aumento del 15% rispetto all'anno precedente. La Spagna rimane il principale mercato di Europastry, mentre gli Stati Uniti sono al secondo posto: grazie alla sua strategia di internazionalizzazione, le vendite al di fuori della Spagna rappresentano oggi il 56% del fatturato totale dell'azienda. Nel 2024, gli investimenti in R&S e tecnologia sono stati pari a 124,4 milioni di euro.