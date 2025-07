Ferrero compra i cereali Kellogg per 3 miliardi di dollari? L'indiscrezione si fa largo dagli Stati Uniti attraverso un'anticipazione del Wall Street Journal secondo cui il gruppo dolciario di Alba sarebbe vicino all'acquisto del colosso Usa dei cereali per la colazione WK Kellogg. Non solo. Sempre secondo indiscrezioni, Ferrero sarebbe talmente vicino al deal da tre miliardi di dollari che l'operazione potrebbe essere finalizzata già entro questa settimana.

Kellogg è stata fondata nel 1906 a Battle Creek, nel Michigan, da Will Keith Kellogg, l'inventore dei corn flakes che, di fatto, ha rivoluzionato le abitudini alimentari degli americani almeno per quanto riguarda la prima colazione. Nel 2023 la società si è divisa in due entità: WK Kellogg per i cereali in Nord America e Kellanova per gli snack (leggi notizia EFA News). Nel 2024 WK Kellogg ha registrato un fatturato di circa 2,71 miliardi di dollari il 2% in meno rispetto al 2023 e un utile netto di circa 72 milioni di dollari, crollato del 34,5% rispetto all'anno precedente.

Se l'operazione giungerà a conclusione, questa settimana o in un prossimo futuro, significa solo una cosa: che Ferrero intende proseguire nella sua strategia di espansione nel mercato nordamericano e nel segmento della colazione. Dal 2018, l'azienda guidata da Giovanni Ferrero ha rilevato per 2,5 miliardi di dollari le attività Usa della divisione dolciaria di Nestlé compresa Fannie May (leggi notizia EFA News): sempre nel 2018 ha acquisito il business dei biscotti, degli snack alla frutta, dei gelati e delle crostate da Kellogg Company per 1,3 miliardi di dollari (leggi notizia EFA News). Sempre in terra yankee ha, inoltre, acquistato Ferrara Candy Company per 1,3 miliardi di dollari (leggi notizia EFA News), Kelsen (leggi notizia EFA News) e il produttore di gelati Wells Enterprises (leggi notizia EFA News).

Nel 2015, per posizionarsi alla grande nel segmento della colazione, ha comprato le inglesi Thorntons (leggi notizia EFA News), Eat Natural (leggi notizia EFA News), poi ha preso Fox’s (leggi notizia EFA News) e Burton’s Biscuit Company (leggi notizia EFA News).