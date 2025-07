Brimi: Nicola Furlan è il nuovo direttore commerciale

Brimi - Centro Latte Bressanone ha annunciato la nomina di Nicola Furlan a nuovo direttore commerciale. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica di Milano, Furlan vanta una solida esperienza pluriennale nei settori marketing e vendite: nel 2010 è entrato in Rigoni di Asiago, dove ha guidato con successo la crescita delle vendite dell’Azienda fino a diventarne il direttore commerciale per il mercato italiano nel 2019. Furlan lavorerà per Brimi, seguendo non solo il mercato italiano ma anche quello internazionale, rispondendo direttamente al direttore generale Martin Mair.

“Sono onorato di guidare il team commerciale di Brimi in un momento così dinamico. L’obiettivo è far percepire sempre più il valore dei nostri prodotti – dalla filiera alla tavola – come emblema dell’eccellenza italiana e altoatesina nel mondo”, dichiara Furlan. Da parte sua, il direttore generale Martin Mair commenta: “La nomina di Nicola Furlan segna una svolta strategica per Brimi. La sua solida esperienza in Italia, unita alla visione internazionale, aiuterà Brimi a consolidare la leadership nel segmento lattiero – caseario di qualità, sia in patria che all’estero”.

In Brimi, il ruolo di Nicola Furlan sarà "determinante per consolidare l’offerta sul mercato nazionale e accelerare l’espansione all’estero, valorizzando i prodotti di alta qualità Brimi – tra cui mozzarella, mascarpone e ricotta", si legge in una nota dell'azienda altoatesina.