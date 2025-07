Giornata Suinicoltura 2025: per la prima volta due sessioni

Mancano poco più di tre mesi all’ottava edizione della Giornata della Suinicoltura, in programma il 15 ottobre 2025 presso l’Rmh Hotel di Modena, e l’attesa cresce insieme all’ambizione dell’evento, che quest’anno si presenta in una veste ancora più ricca e strutturata. Per la prima volta la Giornata si articolerà in due sessioni: una al mattino e una al pomeriggio per offrire ai partecipanti un’esperienza completa di aggiornamento, confronto e approfondimento. Infatti, dopo la sessione plenaria mattutina, che vedrà la partecipazione di alcuni tra i massimi esperti del settore, il programma proseguirà nel pomeriggio con workshop tematici organizzati in collaborazione con alcune aziende leader della filiera suinicola.

“Abbiamo sempre creduto nel potenziale di crescita della Giornata della Suinicoltura che rappresenta il punto di riferimento per uno dei settori d’eccellenza dell’agroalimentare made in Italy", dichiara Elisabetta Zagnoli, amministratore delegato di Expo Consulting srl, società organizzatrice dell'evento. "Dopo l’edizione dello scorso anno, interamente dedicata alla Peste Suina Africana (Psa), quest’anno il programma si arricchisce e oltre all’aggiornamento sull’andamento epidemiologico della malattia in Italia e in Europa, prevede interventi di taglio economico, sanitario, tecnologico e psicologico. Un tema inedito, quest'ultimo, nel panorama zootecnico che abbiamo deciso di introdurre dopo aver ascoltato le testimonianze di tanti allevatori colpiti, direttamente o indirettamente, dalle conseguenze della Psa", conclude Zagnoli.

L’obiettivo della Giornata della Suinicoltura è offrire contenuti concreti, strumenti operativi e spunti di riflessione a tutti gli attori della filiera suinicola: allevatori, veterinari, tecnici, aziende e istituzioni. L'aumento del numero di sponsor e partner istituzionali, italiani e internazionali, che hanno scelto di sostenere la manifestazione ne conferma il valore.