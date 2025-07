Fao: "Investment Days 2025" affrontano la sfida dell'occupazione giovanile

Incrementare gli investimenti nei sistemi agroalimentari è una leva potente per migliorare la vita e può colmare il "divario allarmante" di opportunità occupazionali che si prevede affligga 1,2 miliardi di giovani che entreranno nel mercato del lavoro nel prossimo decennio. Lo ha affermato QU Dongyu, direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao), nel discorso di apertura degli Investment Days 2025 della Fao. I sistemi agroalimentari impiegano quasi il 40% della forza lavoro globale, il che rende il tema degli Investment Days di quest'anno, "Investire per nuovi e migliori posti di lavoro nel settore agroalimentare", un tema molto attuale, ha aggiunto QU.

Investment Days 2025, arrivato alla sua 13° edizione, è un forum di due giorni con discorsi principali e la partecipazione di panel di esperti provenienti da diverse discipline e regioni, nonché di importanti istituzioni partner della Fao, tra cui la Banca Mondiale, il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, la Banca Africana di Sviluppo, la Commissione Europea, la Banca Europea per gli Investimenti, la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo e la Cassa Depositi e Prestiti. "È un'opportunità per riunire pensatori visionari, imprenditori di spicco, innovatori, produttori e investitori pubblici e privati per condividere esperienze, idee e conoscenze all'avanguardia", ha affermato Qu.

Il direttore generale ha sottolineato l'impegno della Fao nel mettere in contatto produttori agricoli, imprenditori rurali e agroindustria con i finanziamenti e i mercati più necessari per rafforzare la resilienza nelle comunità vulnerabili e promuovere una crescita sostenibile.

QU ha elogiato il lavoro del Centro Investimenti della Fao, sottolineandone l'evoluzione nel corso di 60 anni, insieme ai partner, per introdurre approcci innovativi, tecnologie e strumenti all'avanguardia che aiutano i paesi ad attrarre maggiori investimenti pubblici e privati e a ottenere un impatto su larga scala. La portata del Centro comprende ora oltre 120 paesi e lo scorso anno ha contribuito alla progettazione di 51 progetti di investimento pubblico in 36 paesi con una serie di partner per un valore di 7,3 miliardi di dollari. Il direttore generale ha inoltre sostenuto progetti di investimento in corso, per un totale di oltre 49,5 miliardi di dollari, garantendo la qualità completa.

Nel 2024, il Centro ha contribuito a 48 strategie agricole, 33 studi di settore, 21 studi politici e 5 dialoghi politici in 92 paesi, e ha anche fornito assistenza tecnica per migliorare la qualità dei prestiti agli investimenti privati in 50 paesi, secondo la sua ultima revisione annuale.

La condizione dei giovani nei sistemi agroalimentari mondiali è stata il tema di un recente rapporto innovativo della Fao. Si prevede che nel prossimo decennio saranno creati solo circa 400 milioni di posti di lavoro, il che evidenzia l'importanza di bilanciare tecnologia e tradizione per progettare una trasformazione ad alta intensità di manodopera dei sistemi agroalimentari. Secondo il rapporto "The Status of Youth in Agrifood Systems", i sistemi agroalimentari potrebbero creare circa 87 milioni di posti di lavoro aggiuntivi con interventi mirati.

"Gli Investment Days ci ricordano che dobbiamo pensare in grande, pensare più in profondità e progettare in grande", ha affermato il direttore generale della Fao, esortando tutti a individuare opportunità di investimento ovunque ci siano sfide. Ha sottolineato come interventi ben congegnati possano liberare le potenti opportunità offerte dalle piattaforme di e-commerce per colmare il divario tra produttori e sistemi agroalimentari.