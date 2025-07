Federbio condanna l'incendio alla coop Terra libera

FederBio esprime "ferma condanna" per il grave episodio che ha portato alla distruzione di venti ettari coltivati a grano duro biologico dalla cooperativa Beppe Montana Libera Terra su terreni sottratti alla criminalità organizzata. Probabilmente di origine dolosa, l’incendio, si inserisce in un quadro allarmante di recrudescenza delle intimidazioni contro le cooperative che gestiscono beni confiscati alle mafie.

Due settimane fa, la struttura di contrada Cuccumella, nel territorio di Lentini, in provincia di Siracusa, e gli agrumeti di Ramacca, nel catanese, sono stati presi di mira dai malfattori. Le fiamme si sono portate via venti ettari di terreno coltivati con grano duro biologico e 18 ettari di veccia (una leguminosa selvatica che serve come mangime per gli animali e utilizzata come rotazione per fare riposare i terreni). "Due episodi del genere a distanza di così poco tempo non possiamo negare che ci abbiano fatto male e che rischiano di portarci all’esasperazione -ha sottolineato Alfio Curcio, amministratore della cooperativa Beppe Montana di Libera Terra-. Se dovessimo ripartire solo con le nostre forze, forse non ce la potremmo fare".

Per questo FederBio, in un comunicato, "sostiene con forza la necessità di interventi concreti e tempestivi da parte di istituzioni e forze dell’ordine", per garantire la sicurezza dei lavoratori e delle aziende agricole biologiche impegnate in un percorso virtuoso di giustizia sociale e rigenerazione delle aree rurali.

“Si tratta di un episodio gravissimo non solo contro una singola realtà, cui va la nostra piena solidarietà, ma contro tutto ciò che rappresenta: il riscatto del lavoro onesto, la tutela ambientale e il presidio del territorio -sottolinea Maria Grazia Mammuccini, presidente di FederBio-. Siamo a fianco dell’azienda di Beppe Montana, di Libera Terra e di tutta la cooperazione biologica, presidi di legalità e sostenibilità, che attraverso l’agroecologia restituiscono continuità e speranza ai terreni sottratti alla criminalità organizzata per costruire un futuro diverso, basato sul lavoro dignitoso e sulla responsabilità collettiva. Un impegno concreto che ha un valore profondo per l’intera comunità”.