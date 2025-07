Bayer: partnership con M2i Group si estende a livello globale

Bayer ha firmato un accordo di sviluppo e distribuzione con M2i Group, azienda francese specializzata in agroafarmaci, in particolare feromoni (sostanza chimiche naturali), per la distribuzione esclusiva di gel a base di feromoni per la regione Asia-Pacifico, l'America Latina e gli Stati Uniti, rafforzando la proficua collaborazione e i relativi lanci di prodotti in Europa e Africa.

Grazie a un accordo siglato nel 2023 con M2i Group, Bayer è diventata il distributore esclusivo di alcuni prodotti M2i in Europa e in alcuni paesi africani, mirati alla lotta contro i lepidotteri e alcuni parassiti succhiatori di colture come drupacee, pomacee, pomodori e uva. Ora, le due aziende ampliano il loro raggio d'azione per servire gli agricoltori anche al di fuori di Europa e Africa e rafforzano la loro partnership strategica per fornire soluzioni biologiche per la protezione delle colture su scala globale.

"Prodotti efficaci a basso o nullo residuo rappresentano una parte importante del portafoglio biologico di Bayer. Grazie a queste partnership strategiche, siamo in grado di ampliare la gamma di strumenti per la protezione delle colture e gli agricoltori hanno a disposizione più soluzioni da applicare nelle loro attività agricole", ha affermato Ralf Glaubitz, responsabile del team di prodotti per la protezione delle colture Fungicidi, Biologici e Frutta e Verdura della divisione Crop Science di Bayer. "Siamo entusiasti di rafforzare la nostra collaborazione e arricchire ulteriormente l'attuale portafoglio biologico di Bayer".

Le partnership strategiche nel settore dei biologici sono fondamentali per Bayer e rappresentano un elemento fondamentale dell'approccio di innovazione aperta dell'azienda: combinare le principali capacità di Ricerca e Sviluppo con la conoscenza e l'ingegno di esperti esterni all'azienda.

"Nella nostra tecnologia Press, i feromoni si sostanziano in un gel denso e a lunga durata, erogato da un dispositivo pressurizzato che può facilmente rilasciare il gel direttamente sulla pianta. Oltre alla formulazione efficace ed ecologica dei feromoni, offre ulteriori vantaggi: il flacone è riutilizzabile e l'erogazione diretta evita ai coltivatori di dover utilizzare applicatori o ganci in plastica. Questa innovazione unica consente di risparmiare tempo, ridurre al minimo l'uso della plastica e ridurre gli sprechi. Siamo entusiasti di vedere questa innovazione distribuita su scala mondiale", afferma Phillippe Guerret, amministratore delegato di M2i.

Sulla base del primo accordo siglato nel 2023, i prodotti della serie Vynyty Press sono stati lanciati in tutta Europa e in alcuni paesi africani negli ultimi tre anni, offrendo soluzioni sostenibili agli agricoltori. Ad esempio, di recente, il prodotto Vynyty Tuta Press è stato introdotto con successo tra i coltivatori di pomodori dal Marocco alla Turchia, oltre che in Spagna, Italia e Paesi Bassi. In Cile, la tecnologia Press contro la Lobesia è stata testata negli ultimi due anni in condizioni locali ed è ora disponibile su uva da vino e uva da tavola.

Il Gruppo M2i è tra i principali produttori di feromoni in Europa e vanta esperienza nello sviluppo, nella formulazione e nella produzione di molecole complesse. Con l'avvio della partnership nel 2023, Bayer ha iniziato a integrare i prodotti a base di feromoni di M2i, inclusa l'innovativa tecnologia di applicazione a pressa di M2i, in un sistema complementare di soluzioni digitali che include strumenti di monitoraggio dei parassiti per informare i coltivatori sulla pressione dei parassiti e sulle tempistiche di applicazione, e altri prodotti sintetici e biologici su misura per le esigenze dei coltivatori.