La settimana di EFA News

Cth Invest (Ferrero): fatturato a 3 mld euro. Il Gruppo Cth Invest affiliato a Ferrero ha approvato il bilancio per l'esercizio 2023/24. Il periodo si è chiuso con un fatturato consolidato di 3 miliardi di euro e un margine lordo di 890 milioni di euro. Il gruppo include marchi noti nelle Americhe, nel Regno Unito, in Europa e in Asia come Ferrara Candy Company.

Kebhouze: kebab da record a prova di festival. Kebhouze ha partecipato per il terzo anno consecutivo al Kappa FuturFestival di Torino in qualità di Food Partner. Dopo aver distribuito 15mila kebab durante la scorsa edizione, al prossimo festival Kebhouze punta a toccare quota 20mila con cucine mobili e il food truck.

Roadhouse inaugura "Meatery" a Milano Centrale. Roadhouse, la catena del Gruppo Cremonini, ha inaugurato un nuovo ristorante di carne Roadhouse Meatery nella Stazione di Milano Centrale. Si tratta del 4° Meatery, che si aggiungono ai 165 ristoranti Roadhouse "ordinari".

Heineken: birra bevanda preferita per il 55% degli under 45. L’80% di Gen Z e Millennials indica la birra come presenza ricorrente nei momenti con gli amici. Lo rivela l'ultima indagine di Heineken Italia, commissionata ad Astraricerche. Per il 55% dei giovani italiani tra i 18 e i 45 anni la birra è la bevanda preferita in compagnia, seguita da soft drink e altre bevande analcoliche: più staccati vino, superalcolici e cocktail.

Bayer Crop Science: mercato italiano tra i primi in Europa. "L’impronta di Bayer in Italia è notevole: negli ultimi 10-15 anni abbiamo investito in maniera significativa". Lo ha detto Patrick Gerlich, amministratore delegato Bayer Crop Science in occasione della celebrazione dei 125 anni in Italia. Per Bayer Crop Science questo anniversario è un evento significativo, fissato nel francobollo celebrativo emesso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy

Osservatorio IrTop: su Egm 218 Pmi quotate per 8,8 mld capitalizzazione. "L'Italia è il mercato più attrattivo in Europa per la quotazione delle Pmi". Lo conferma Anna Lambiase, Ceo di Irtop Consulting presentando la XII edizione dell’Osservatorio Ecm Euronext Growth Milan. Il segmento Egm presenta 218 Pmi quotate per 8,8 miliardi di capitalizzazione: tra queste marchi del food come Misitano & Stracuzzi e Longino & Cardenal.

Federvini: nominati direttore e vicedirettore. Il consiglio di Federvini ha deliberato la nomina di Gabriele Castelli come direttore e di Francesca Migliarucci come vicedirettore. Entrambi hanno assunto i nuovi incarichi il 15 luglio 2025: lavoreranno in raccordo con il presidente di Federvini Giacomo Ponti e i vicepresidenti Aldo Davoli e Piero Mastroberardino.

