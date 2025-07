Agricoltura sostenibile, Italia protagonista a Londra

Si è svolta a Londra, presso la sede di Bat, British american tobacco, la conferenza dal titolo "Circular Agriculture for a Resilient Planet" ossia “Agricoltura circolare per un pianeta resiliente”. L'evento è stato organizzato dal Consolato Generale d'Italia in collaborazione con Bat, University College London (Ucl) e Tecno International.

Durante la conferenza è stato evidenziato il ruolo di leadership dell'Italia nello sviluppo di modelli agricoli sostenibili e rigenerativi basati sulla biodiversità, sull'innovazione responsabile e sulla valorizzazione dei saperi locali.

Cuore dell'iniziativa è stato il lancio del libro bianco "Circular Economy in Agriculture: Stories from Italy", ("Economia circolare in agricoltura: Stories from Italy") a cura del professor Paolo Taticchi, di Ucl: il volume documenta alcune delle esperienze più innovative di aziende italiane e va dall'agricoltura biomimetica di Quintosapore, all'intelligenza ambientale di JustOnEarth, ai sistemi verticali e modulari di Zero Farms, fino al modello di economia circolare presentato da CNH attraverso la controllata Bennamann Energy, per la produzione di biometano agricolo.

La conferenza ha confermato il ruolo dell'Italia come "laboratorio a cielo aperto" per soluzioni replicabili a livello globale nell'agroalimentare. Nel suo intervento, il console generale Domenico Bellantone ha sottolineato come l'iniziativa s'inserisca nel quadro della diplomazia verde promossa dal ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale con un approccio che mira a valorizzare l'eccellenza italiana nel campo della sostenibilità e favorisce il dialogo e la collaborazione tra istituzioni, imprese e mondo scientifico a livello internazionale.