AB Mauri: al via nuova piattaforma web di Scrocchiarella

C’è un profumo che racconta storie di forno, mani sapienti e ingredienti scelti con amore. È il profumo delle basi e sandwich, precotte e congelate, Scrocchiarella, il brand di AB Mauri che ha trasformato la croccantezza in un’arte e che oggi invita tutti a scoprire il suo nuovo sito web: www.scrocchiarella.com

AB Mauri (parte di Associated British Foods), è un’azienda leader globale nella produzione di lieviti e ingredienti per la panificazione, pizzeria e pasticceria, con 7.000 dipendenti, 50 stabilimenti in 32 Paesi e vendite in oltre 100 Paesi. In Italia conta circa 250 persone, un fatturato di oltre 150 milioni di euro e 3 siti produttivi: quello di Casteggio (PV) che produce di lievito fresco, secco e disattivato; Cologne (BS) nel quale vengono realizzati ingredienti per la panificazione, pasticceria e pizzeria, tra cui il Mix Scrocchiarella che vinee trasformato nel terzo impianto produttivo, Mapo a Latina, in basi frozen di altissima qualità e facili da preparare. Gli ingredienti AB Mauri raggiungono oltre 15.000 punti vendita in Italia.I prodotti di AB Mauri consentono di produrre circa 1,5 milioni di tonnellate all’anno di prodotti di panificazione, pizzeria e pasticceria. Si stima che circa il 40% della popolazione in Italia consumi almeno una volta all’anno un alimento realizzato con ingredienti AB Mauri.

Il nuovo sito permette di fare un viaggio digitale pensato per chi ama sorprendere e lasciarsi sorprendere, per chi cerca ispirazione e vuole portare in tavola emozioni autentiche. Non solo una vetrina: uno spazio dove la passione per la pizza e il sandwich croccante si intreccia con storie di tradizione, creatività e innovazione. Scrocchiarella si rivolge a ristoratori, pizzaioli, bakery, bistrot, hotel, take away e catering che vogliono distinguersi, offrendo strumenti concreti e idee nuove per far crescere il proprio business e regalare a tutti un’esperienza di meraviglia che resta nel cuore.

Nel nuovo sito è possibile trovare: racconti di ingredienti e processi unici, che custodiscono la magia della tradizione italiana; video, ricette e tutorial che accendono la creatività, firmati da chef e maestri pizzaioli; storie di inclusione e sostenibilità, con progetti come 21Grammi, Locanda Dal Barba e Frolla Market, che dimostrano come il cibo possa unire e fare la differenza.

"La gamma Scrocchiarella - spiega una nota della società - è molto più di una base per pizza o sandwich: è un progetto che promuove la cultura gastronomica italiana, l’inclusione sociale e l’innovazione sostenibile. Il nuovo sito web è un’esperienza digitale che parla di prodotti ma anche di valori, tra cui la tradizione, la qualità, l’accessibilità e il rispetto per le persone e per l’ambiente".