Nestlé "tiene" nel semestre nonostante i venti contrari del mercato

Nestlé ha chiuso il primo semestre 2025 con un Il fatturato diminuito dell'1,8% a 44,2 miliardi di franchi svizzeri pari a oltre 47,3 miliardi di euro. Il dato, sottolinea il comunicato ufficiale, include un impatto negativo del 4,7% dovuto ai cambi, "dato il significativo rafforzamento del franco svizzero durante il periodo".

La crescita organica è stata del 2,9%, il contributo dei prezzi è stato del 2,7%, "grazie alle azioni intraprese per affrontare l'inflazione dei costi di input nelle categorie legate al caffè e al cacao". La crescita interna reale (RIG) è stata dello 0,2%, "riflettendo la debolezza della domanda dei consumatori e l'impatto a breve termine di consumatori e clienti che si adeguano agli aumenti di prezzo".

Per categoria, i dolciumi e il caffè sono stati i maggiori contributori della crescita organica grazie all'aumento dei prezzi, rispettivamente, del 10,6% e del 6%. L'utile lordo è stato di 20,6 miliardi di franchi. Il margine di profitto lordo è diminuito di 60 punti base, attestandosi al 46,6%, "principalmente a causa dell'impatto dell'aumento dei prezzi del caffè e del cacao sul costo dei beni venduti, che non è stato completamente compensato dagli aumenti di prezzo".

L'utile netto è diminuito del 10,3% a 5,1 miliardi di franchi svizzeri (pari a 5,46 miliardi). L'utile base per azione è diminuito del 9% a 1,97 franchi svizzeri, "a causa della riduzione dell'utile netto, parzialmente compensata dall'impatto del programma di riacquisto di azioni proprie, conclusosi nel dicembre 2024". Il flusso di cassa generato dalle operazioni è sceso a 6,2 miliardi di franchi svizzeri da 8,1 miliardi di franchi nella prima metà del 2024. Il free cash flow è stato di 2,3 miliardi di franchi rispetto a 4 miliardi di franchi dello stesso periodo dell'anno precedente, con una diminuzione dovuta principalmente a un minore ebitda e a un contributo negativo dei movimenti del capitale circolante, parzialmente compensato da minori investimenti.

L'indebitamento netto era di 60 miliardi di franchi al 30 giugno 2025, rispetto a 56 miliardi di franchi al 31 dicembre 2024 e 59,5 miliardi di franchi al 30 giugno 2024. "L'aumento riflette in gran parte i flussi di cassa in uscita per il pagamento dei dividendi di7,8 miliardi di franchi parzialmente compensati da un beneficio derivante dai movimenti di cambio".

La guidance per il 2025, aggiunge la nota, "viene mantenuta, nonostante l'aumento dei venti contrari". La crescita organica delle vendite "dovrebbe migliorare rispetto al 2024, rafforzandosi nel corso dell'anno, poiché continuiamo a realizzare i nostri piani di crescita. Il margine UTOP (Underlying Trading Operating Profit, Utile operativo di negoziazione sottostante) dovrebbe essere pari o superiore al 16%, grazie agli investimenti per la crescita: questo include l'impatto negativo delle tariffe attualmente in vigore e gli attuali tassi di cambio. Nonostante l'aumento dei rischi derivanti dalle continue incertezze macroeconomiche e di consumo, rimaniamo impegnati a investire per il medio termine".

La multinazionale svizzera prevede di "investire nella crescita, con un'esecuzione mirata e coerente che produce risultati". Nel primo semestre 2025, gli investimenti di marketing sono aumentati, con spese pubblicitarie e di marketing che hanno raggiunto l'8,6% delle vendite". Considerati, "buoni" i progressi con il programma di risparmio sui costi Fuel for Growth da 2,5 miliardi di franchi, "in linea con l'obiettivo di risparmio di 700 milioni di franchi nel 2025, con oltre 150 milioni riconosciuti nel primo semestre e altri 350 milioni già garantiti per il secondo semestre".

"Saranno un freno alla crescita per un anno" le azioni intraprese per rafforzare il profilo di crescita nella Grande Cina e in Nestlé Health Science. In Cina nel rpimo semestre la crescita organica è stata del -4,2%, con un -1,5% di crescita interna reale (Rig) e un -2,7% per quanto riguarda i prezzi.

"Stiamo attuando la nostra strategia per accelerare le prestazioni e trasformarci per il futuro -sottolinea Laurent Freixe, ceo di Nestlé-. Stiamo accelerando la crescita delle nostre categorie e migliorando la nostra quota di mercato, grazie a una migliore esecuzione e a maggiori investimenti, finanziati da un'incessante ricerca di efficienza. Queste azioni stanno già dando risultati, con una crescita su larga scala e una solida performance degli utili nel primo semestre".

"Nei casi in cui stiamo investendo per accelerare la crescita delle categorie -aggiunge Freixe-, stiamo crescendo quattro volte più velocemente del Gruppo e le nostre sei 'grandi scommesse' sull'innovazione hanno realizzato vendite per oltre 200 milioni di franchi svizzeri nel primo semestre. Allo stesso tempo, stiamo affrontando le nostre 18 principali cellule aziendali sottoperformanti, e il divario di crescita aggregato rispetto al mercato è migliorato di un terzo".

"Stiamo, inoltre, adottando misure decisive per rafforzare le nostre attività nella Grande Cina e per concentrare le nostre attività nel settore delle vitamine, dei minerali e degli integratori sui marchi premium vincenti. Abbiamo mantenuto la nostra guidance per il 2025, pur riconoscendo l'aumento dei rischi e delle incertezze macroeconomiche. Rimaniamo fiduciosi che le nostre azioni volte a stimolare la performance e la trasformazione possano realizzare le nostre ambizioni di crescita e di profitto a medio termine".