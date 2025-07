Fao: biodiversità del suolo sempre più al centro

Gli sforzi per misurare, monitorare e proteggere la biodiversità del suolo in tutto il mondo si intensificheranno ulteriormente con l'istituzione dell'Osservatorio Globale sulla Biodiversità del Suolo (Glosob), guidato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao) e che fungerà da punto di riferimento globale per la collaborazione scientifica e la progettazione delle politiche.

Il Glosob è stato lanciato dalla Fao in occasione della Cop15, dove i firmatari hanno adottato il piano d'azione 2020-2030 della Convenzione sulla Diversità Biologica. Questo piano prevede la valutazione e il monitoraggio sistematici della biodiversità del suolo per favorire l'attuazione del Quadro Globale sulla Biodiversità di Kunming-Montreal (KM-Gbf).

Sebbene siano state lanciate diverse piattaforme e iniziative per la condivisione delle conoscenze, attualmente mancano protocolli di monitoraggio standardizzati e strategie attuabili per integrare la biodiversità del suolo nelle politiche e nei quadri di monitoraggio nazionali, secondo Jacob Parnell, autore principale di un nuovo articolo su Nature Ecology and Evolution (disponibile gratuitamente fino al 14 agosto). Questo commento delinea gli obiettivi del nuovo Osservatorio e il suo ruolo di coordinamento dall'alto verso il basso, che include la collaborazione con una serie di reti dal basso verso l'alto già coinvolte nel progetto.

La biodiversità del suolo è chiaramente legata alla fertilità del suolo agricolo, che favorisce la crescita di colture alimentari chiave, e le comunità biotiche che vivono in terreni agricoli difficili o improduttivi – come aree iperaride, acide o impregnate d'acqua – svolgono un'importante funzione di riserve genetiche. Tuttavia, molti di questi hotspot di biodiversità sotterranea si trovano al di fuori delle aree protette di superficie o delle aree sottoposte a conservazione. I principali rischi per la biodiversità del suolo derivano da eventi climatici estremi, degrado del suolo, deforestazione, specie invasive e inquinamento.

Indicatori più solidi, più laboratori e formazione

Un obiettivo fondamentale del Glosob è definire indicatori di biodiversità del suolo più efficaci, monitorando le variabili essenziali della biodiversità (Ebv) sia a livello tassonomico che funzionale, e sviluppare le capacità per convalidare programmi politici volti alla conservazione e alle pratiche di gestione sostenibile, secondo Parnell.

Attualmente, esistono dati attendibili sulla distribuzione del carbonio microbico nel suolo e sulla comunità macrofaunistica del suolo – entrambi fattori che evidenziano problemi di qualità del suolo – ma la base di dati si assottiglia oltre i lombrichi, i nematodi e le specie batteriche comuni. Glosob è progettato come un sistema a livelli per consentire una costante espansione delle capacità di misurazione, che si estendono dalle proprietà chimiche del suolo, alle attività enzimatiche e al monitoraggio dei modelli di decomposizione utilizzando sacchi per lettiera fogliare, per poi aumentare progressivamente fino a componenti più complesse del ciclo dei nutrienti e alla diversità genetica microbica intraspecifica attraverso il sequenziamento metagenomico shotgun.

Per saperne di più saranno necessari investimenti in strutture di laboratorio, programmi di formazione e quadri di monitoraggio standardizzati che consentano a tutti i paesi di raccogliere, analizzare e interpretare correttamente i dati sulla biodiversità del suolo. Un altro passo fondamentale è integrare le considerazioni sulla biodiversità nelle indagini pedologiche convenzionali e nei sistemi informativi nazionali sul suolo.