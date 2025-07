Dazi /7. Importatori Usa chiedono esenzione per i vini UE

In seguito agli annunci di questo fine settimana (leggi notizia EFA News), la US Wine Trade Alliance (Uswta) esorta i funzionari commerciali statunitensi a garantire che il vino sia incluso nell'elenco dei beni esentati nell'ambito del nuovo quadro commerciale transatlantico. Il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha confermato che la maggior parte delle importazioni dall'UE sarà soggetta a dazi del 15%, ma ha anche delineato un accordo "zero a zero" che esenterà alcuni prodotti strategici. Poiché le categorie di prodotti finali sono ancora in fase di definizione, la Uswta avverte che la mancata esenzione del vino potrebbe avere gravi conseguenze per le imprese, i lavoratori e i consumatori americani.

"Le notizie di questo fine settimana rappresentano un passo nella giusta direzione", ha dichiarato Ben Aneff, presidente della US Wine Trade Alliance. "Siamo incoraggiati dal fatto che i negoziati stiano lasciando spazio all'inclusione del vino nell'ambito della struttura di esenzione zero a zero. Ora è il momento di garantire che il vino abbia la priorità nell'accordo finale".

In una successiva conferenza stampa, von der Leyen ha dichiarato che la tariffa del 15% sarebbe stata "onnicomprensiva" per la maggior parte dei settori, ma che il trattamento tariffario zero si sarebbe applicato ad aeromobili, componenti, alcuni prodotti chimici, farmaci generici, apparecchiature per semiconduttori, prodotti agricoli e altre materie prime, con ulteriori dettagli ancora da definire. Alla domanda specifica su vino e liquori, von der Leyen ha osservato che chiarimenti specifici per prodotto sarebbero seguiti nelle prossime settimane.

All'inizio di questo mese, l'Uswta, insieme a Napa Valley Vintners, Wine Institute, WineAmerica, Wine & Spirits Wholesalers of America (Wswa) e National Association of Wine Retailers (Nawr), ha inviato una lettera congiunta al presidente Donald Trump sollecitando la rimozione del vino dall'elenco tariffario proposto. Alla luce degli sviluppi di questo fine settimana, questi gruppi rimangono uniti nella loro azione, continuando a chiedere ai funzionari commerciali statunitensi di garantire che il vino sia incluso nell'elenco definitivo dei beni esentati e di perseguire un accordo commerciale a lungo termine e senza dazi che sostenga le imprese americane.

"Solo a maggio, il forte calo delle importazioni di vino dall'UE ha prosciugato 479 milioni di dollari dalle imprese statunitensi nei settori della distribuzione, della vendita al dettaglio e dell'ospitalità", ha affermato Aneff. "Allo stesso tempo, le esportazioni di vino statunitensi sono crollate del 41% su base annua, un segnale allarmante di crisi da entrambe le parti dell'equazione commerciale. Un accordo globale "zero a zero" non è solo una vittoria politica; è un imperativo economico per rivitalizzare i produttori nazionali e sostenere i posti di lavoro americani che dipendono da un mercato del vino sano e aperto".

Gli Stati Uniti continuano a generare un significativo surplus economico dall'importazione e dalla vendita di vini europei, con le aziende americane – dagli importatori e distributori ai ristoranti e ai rivenditori – che si aggiudicano la maggior parte del valore. Centinaia di aziende vinicole statunitensi hanno scritto al rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti sollecitando l'amministrazione a ottenere un'esenzione per il vino mentre i negoziati proseguono.

"Preservare questo surplus commerciale è essenziale per il futuro di migliaia di posti di lavoro e piccole imprese americane", ha affermato Aneff. "Un accordo sul vino rappresenterebbe una grande vittoria per i produttori di vino e le piccole imprese di tutti i 50 Stati".