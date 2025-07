NewPrinces. Equita analizza il deal Carrefour

L’acquisizione di Carrefour Italia ha avuto un effetto volano sulle quotazioni del titolo NewPrinces che continua ad aggiornare massimi assoluti e ad avvicinarsi al target di prezzo di 24,7 euro con giudizio Buy ricevuto dagli analisti di Equita. Il titolo ha chiuso oggi in crescita di quasi il 5%, a 22,25 euro per azione. Gli analisti però attendono ulteriori chiarimenti da parte della società prima di un giudizio definitivo sul deal.

L’acquisizione di Carrefour Italia rappresenta il primo importante tassello di una nuova strategia volta a trasformare NewPrinces in una piattaforma integrata nel settore alimentare. Tramite ulteriori operazioni di M&A, il gruppo intende affiancare alla distribuzione retail altre attività di servizi complementari per l’industria alimentare che saranno concentrate nella quotata NewPrinces; le attività industriali invece saranno gestite dalle controllate Centrale del Latte d’Italia quotata a Milano (per il business latte e derivati) e da Princes Group in via di quotazione a Londra (per il business cibo e bevande).

Il modello integrato di produzione e distribuzione, spiegano da Equita, offre l’opportunità di migliorare le vendite di Carrefour ottimizzando time to market, assortimento, innovazione di prodotto e attività promozionali, migliorando al contempo la redditività grazie a sinergie nella logistica e nei costi operativi (es: risparmio delle fee fino ad ora pagate alla centrale d’acquisto, pari a circa il 4% del fatturato). NewPrinces potrà fare leva sulla propria offerta diversificata per aumentare la presenza oggi marginale dei prodotti del gruppo nell’assortimento Carrefour, con un maggiore sfruttamento della propria abbondante capacità produttiva. Il rilancio di Carrefour richiederà 2-3 anni e prevede la conversione dell’insegna allo storico marchio GS, l’ammodernamento dei punti vendita, un’offerta più ricca di prodotti locali.

Da un punto di vista finanziario, sottolineano da Equita, la conference call successiva all’operazione ha confermato i termini vantaggiosi del deal: equity value di 1 euro su base zero debito/zero cassa, quindi nessun impatto sulla posizione finanziaria netta del gruppo. L’iniezione di liquidità del venditore in Carrefour Italia per 238 mln sarà destinata al rilancio industriale. Gli ulteriori 200 mln di commitment da parte di NewPrinces serviranno per investimenti destinati allo sviluppo e all’innovazione logistica. La società acquisterà progressivamente l’80% degli immobili della rete Carrefour Italia (quelli oggi in proprietà sono 38 su 1027 totali, per un valore stimato di 420 mln). Il profilo di generazione di cassa del nuovo perimetro del gruppo è previsto simile a quello attuale (questa indicazione non dovrebbe includere gli investimenti immobiliari). I termini favorevoli del deal, concordano gli analisti, si spiegano con la capacità di garantire a Carrefour una uscita immediata e completa dal mercato italiano, e la possibilità quindi di deconsolidare immediatamente 67 mln di perdite operative e 180 mln di cash flow negativo del 2024.

Carrefour Italia, concludono gli analisti di Equita, è la più grande acquisizione di NewPrinces dall'IPO. Il prezzo appare interessante e il gruppo vanta un forte track record di M&A nell’ambito industriale, tuttavia l'operazione comporta un profondo cambiamento del business model e del posizionamento della società sul mercato, anche nei confronti della propria clientela. Inoltre il business potrebbe continuare a generare perdite operative e assorbire cassa nel breve termine, in attesa del pieno rilancio. Pertanto, concludono da Equita, sulla base delle informazioni disponibili, risulta difficile valutare appieno gli impatti dell'acquisizione e attendiamo maggiori elementi al riguardo.