Barilla lancia nuovo portale sulla sostenibilità

I Mille Creative Consultancy, agenzia di comunicazione e design del Gruppo TXT e associata a Una, Aziende della Comunicazione Unite, digitalizza il nuovo Rapporto di Sostenibilità Barilla 2024 (leggi notizia EFA News), raccontando oltre 17 anni di impegno concreto per l'ambiente, il benessere delle persone e il sostegno alle comunità con un minisito dedicato, consultabile a questo link: https://sustainabilityreport.barillagroup.com/it.

Tra i principali traguardi raccontati nel nuovo Report di Sostenibilità, spiccano il miglioramento nutrizionale dei prodotti, con meno sale e più fibre, il coinvolgimento di oltre 7000 agricoltori attraverso il programma Barilla Sustainable Farming per un totale di 815.000 tonnellate di materie prime, e l’utilizzo di circa il 50% di energia elettrica da fonti rinnovabili. Nel 2024 il Gruppo ha inoltre donato oltre 3700 tonnellate di cibo per promuovere l’accesso alimentare. Guardando al futuro, Barilla punta entro il 2030 a raggiungere 250.000 tonnellate di approvvigionamenti da agricoltura rigenerativa certificata e a installare 24 MW di impianti fotovoltaici. Il tutto sostenuto da risultati solidi: sono 4,883 i miliardi di euro di fatturato e 300 i milioni dedicati allo sviluppo industriale, all’innovazione e alla resilienza energetica e idrica dei propri stabilimenti.

Un impegno che, per il secondo anno consecutivo, è valso al Gruppo il riconoscimento di prima azienda alimentare al mondo per reputazione secondo il Global RepTrak 100.

Alla base di questo percorso, un purpose chiaro, “La gioia del cibo per una vita migliore”, espressione di una visione che unisce passione per il buon cibo italiano e responsabilità verso il futuro. Futuro che passa attraverso digitalizzazione: I Mille, digital & creative partner di Barilla corporate dal 2020, è stata investita del compito di far compiere al Bilancio un passo in più; non solo arricchire, come da consuetudine, il sito del Gruppo con la pubblicazione di pagine dedicate al Bilancio, ma valorizzarlo da quest’anno con un supporto digitale autonomo, in vista della sua crescente rilevanza strategica. Questo obiettivo è stato raggiunto svincolando il Bilancio dalla struttura del sito corporate, dedicando ad esso un minisito complementare al report cartaceo. In questo modo, designer, creativi e sviluppatori dell’agenzia hanno potuto operare con maggiore libertà, facendo leva su strumenti quali animazioni, componenti aggiuntive e soluzioni visive originali non vincolate alle logiche della sua specifica UI.

Consultabile sia in lingua italiana che in lingua inglese, il minisito adotta un approccio narrativo immersivo, con interfaccia full-screen e scroll verticale fluido che accompagna l’utente in modo naturale. Colori, font e stile tipici del linguaggio Barilla si sposano con un design pulito e responsive che garantisce accessibilità su tutti i dispositivi, coadiuvato da asset grafici e dalla possibilità di consultare video che rimarcano l’impegno passato e futuro di Barilla. Animazioni fluide, numeri dinamici e un’alternanza visiva ben calibrata rendono la fruizione coinvolgente e contribuiscono a veicolare i principali contenuti per mezzo di approfondimenti verticali dedicati a ciascun brand del Gruppo, ognuno con una storia di sostenibilità da raccontare.

Dal sito è inoltre possibile accedere agevolmente al Bilancio nella sua versione integrale, al documento di sintesi che ne riassume i punti principali e al resoconto degli indicatori chiave di performance (Kpi) per ciascun programma strategico che, attraverso la divulgazione dei risultati raggiunti nel 2024, garantisce trasparenza e misurabilità del rinnovato percorso di sostenibilità e ne promuove il miglioramento continuo verso il 2030.