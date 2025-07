Bayer lancia Icafolin, erbicida del futuro

Bayer avanza la sua pipeline di prodotti di punta presentando le domande di registrazione per icafolin-metile nell'Unione Europea, dopo aver completato le domande in Brasile, Stati Uniti e Canada. Icafolin è il primo nuovo meccanismo d'azione in agricoltura per il controllo post-emergenza delle infestanti nelle colture estensive in oltre 30 anni. Con un potenziale di vendita stimato intorno ai 750 milioni di euro, Bayer prevede che Icafolin sarà lanciato a partire dal 2028, con disponibilità iniziale in Brasile. Il nuovo modello operativo Dso è stato determinante per l'anticipo delle domande di registrazione per Icafolin.

Icafolin appartiene a una nuova classe chimica che offre proprietà uniche che consentono dosaggi inferiori, applicazioni più mirate e si prevede che dimostri un profilo di sicurezza e sostenibilità eccezionale. Inoltre, Icafolin è complementare agli erbicidi esistenti, come il glifosato, offrendo una soluzione innovativa nella lotta contro la resistenza delle infestanti, una priorità assoluta per gli agricoltori. Negli ultimi anni, la resistenza alle infestanti è aumentata a livello globale e rappresenta una minaccia per la sicurezza alimentare, poiché le infestanti resistenti competono con le colture per l'assorbimento di luce solare e nutrienti, riducendo significativamente la resa e la qualità del raccolto.

"Le infestanti minacciano la sicurezza alimentare e il sostentamento degli agricoltori, motivo per cui investire in innovazioni rivoluzionarie come Icafolin è di vitale importanza", ha affermato Mike Graham, responsabile Ricerca e Sviluppo della divisione Crop Science di Bayer. "L'accesso a una classe di erbicidi completamente nuova che integra gli strumenti esistenti non solo aiuta gli agricoltori a combattere e prevenire la resistenza delle infestanti, ma aiuta anche gli agricoltori ad adottare e mantenere pratiche di lavorazione su sodo e ridotta che migliorano la salute del suolo, un pilastro dell'agricoltura rigenerativa".

Icafolin è stato sviluppato per impieghi iniziali in soia, cereali, legumi e colture oleaginose, nonché in pomacee e drupacee, frutta a guscio, uva e agrumi. Essendo un nuovo meccanismo d'azione, presenta proprietà e benefici unici. Le erbe infestanti trattate si "congelano" nei campi, il che significa che smettono di competere con le colture per acqua, nutrienti e luce solare, ma le erbe infestanti morte rimangono nei campi più a lungo perché mantengono in gran parte la loro struttura. Questo crea uno strato di pacciame che aiuta a prevenire l'erosione e a intrappolare l'umidità nel terreno. Garantendo un efficace controllo delle erbe infestanti, riduce la necessità di lavorazioni del terreno, supportando pratiche agricole rigenerative che possono migliorare la salute del suolo.

Inoltre, le proprietà intrinseche di Icafolin lo rendono adatto per applicazioni mirate e dosaggi più bassi, il che ha permesso a Bayer di presentare domande di registrazione con status di rischio ridotto. Icafolin è il primo prodotto ad utilizzare CropKey, l'innovativo approccio di ricerca e sviluppo di Bayer per lo sviluppo di nuovi prodotti per la protezione delle colture, che ha ottimizzato la formulazione tenendo conto di molteplici dimensioni, tra cui efficacia, sicurezza, criteri di sostenibilità e praticità per l'agricoltore. CropKey continuerà ad accelerare il modo in cui i ricercatori progettano, anziché effettuare screening, nuove molecole, supportando uno sviluppo più rapido di prodotti futuri mirati a proteine specifiche di erbe infestanti, parassiti e malattie delle colture.

"Con CropKey non solo rispondiamo più rapidamente alle attuali sfide agricole, ma agiamo in modo proattivo e anticipiamo le esigenze future", ha affermato Rachel Rama, Senior Vice President e Responsabile delle Piccole Molecole della divisione Crop Science di Bayer. "Sfruttare l'intelligenza artificiale accelera notevolmente il nostro percorso dall'ideazione al mercato, consentendo agli agricoltori di accedere ai prodotti per la protezione delle colture più efficaci e rispettosi dell'ambiente".

Dopo il primo lancio previsto in Brasile dal 2028, Bayer prevede di vendere Icafolin negli Stati Uniti, in Canada, nell'UE e in altre aree geografiche negli anni successivi.