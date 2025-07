Vodka Moskovskaja: nuova etichetta, antica ricetta

Per celebrare i suoi 125 anni di storia, Moskovskaya Vodka, marchio di proprietà del gruppo Amber Beverage e distribuito in Italia dalla genovese Velier di Luca Gargano, presenta un rinnovato design dell’etichetta, che unisce la storia del brand all’estetica contemporanea. La nuova veste rafforza l’identità distintiva del brand, rendendola ancor più rilevante e competitiva nel mercato globale della vodka.

Il nuovo design dell’etichetta torna alle origini del marchio con un verde foresta intenso, in sostituzione della precedente tonalità più brillante. Si distingue nel panorama dei packaging della vodka, arricchito com’è da dettagli in rame che donano eleganza e profondità. Il nuovo logo “M” coronato rende omaggio alla grande storia di Moskovskaya.

La ricetta resta invariata, fedele alla storica formula Osobaya, che significa “speciale”. Prodotta a Riga, in Lettonia, Moskovskaya Vodka conserva la sua tipica texture setosa, il carattere vibrante e il finale morbido. È realizzata con grano europeo di alta qualità, tripla distillazione, pura acqua artesiana e un processo di filtrazione in sei fasi.

Col restyling dell’etichetta, Moskovskaya dà il via alla nuova campagna di comunicazione “History in the Making”. Ispirata al patrimonio architettonico di Mosca, la campagna propone un’interpretazione grafica e contemporanea che valorizza l’identità visiva del brand, rendendolo immediatamente riconoscibile nella sua categoria.

Moskovskaya Vodka è distribuita in oltre 50 mercati, con vendite che nel 2024 hanno superato le 440.000 casse da 9 litri. È il secondo marchio nella categoria standard delle vodke tradizionali nei Paesi Baltici (IWSR 2023), rappresentando il 40% delle vendite globali. La recente crescita internazionale ha rafforzato la sua presenza nel Regno Unito, in Canada, Italia, Spagna e Grecia, conquistando il secondo posto in Italia e il terzo in Spagna.

Amber Beverage Group è un’azienda globale in rapida crescita nel settore degli alcolici, con sede in Lussemburgo: impiega circa 1.600 persone in quasi 20 aziende situate in Lettonia, Lituania, Estonia, Austria, Australia, Irlanda, Messico e Regno Unito. Partita come attività produttiva, si è evoluta fino a diventare proprietaria di marchi, creatrice di brand, esportatrice, distributrice e rivenditrice. Il gruppo possiede e produce marchi come Moskovskaya Vodka, Rooster Rojo Tequila, KAH Tequila, The Irishman Whiskey, Writers’ Tears Whiskey, Riga Black Balsam e Cross Keys Gin. I marchi di Amber sono distribuiti in oltre 70 mercati in tutto il mondo.