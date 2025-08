Si è riunito il Tavolo Filiera della Pasta, convocato dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, con la partecipazione dei rappresentanti delle principali imprese italiane produttrici di pasta e delle associazioni di categoria.

L'incontro ha rappresentato un'importante occasione di confronto sulla competitività del comparto e sull'impegno comune a preservare e promuovere l'eccellenza produttiva del settore, anche in vista delle sfide future.

"La filiera della pasta ha un valore strategico per l'economia italiana -sottolinea il ministro Lollobrigida-. Questo alimento rappresenta un simbolo del Made in Italy nel mondo e un fattore di benessere, economico e culturale, per l'intero sistema Italia. Iniziative come la campagna di promozione della pasta, lanciata oggi, sono importanti per far comprendere come la pasta italiana sia di categoria superiore rispetto alla concorrenza internazionale e per affermare con forza che la pasta è un alimento positivo da ogni punto di vista".

Tra i punti salienti discussi, il ministro Lollobrigida ha illustrato il disegno di legge "ColtivaItalia", recentemente approvato in consiglio dei ministri: un intervento da un miliardo di euro destinato a rafforzare e sostenere le filiere agroalimentari, con particolare attenzione a quelle in difficoltà o a rischio di indebolimento (leggi notizia EFA News). Il provvedimento prevede misure per incentivare contratti di filiera più lunghi e stabili e fondi specifici per la sovranità alimentare.

Nel corso dell'incontro sono intervenuti il senatore Giacomo La Pietra, che ha seguito da vicino i rapporti con la filiera cerealicola, e Matteo Zoppas, presidente ICE, il quale ha evidenziato l'importanza di promuovere l'internazionalizzazione delle nostre imprese e il consolidamento della presenza italiana sui mercati esteri.

Il ministro ha, infine, voluto ringraziare gli imprenditori presenti, riconoscendo l'impegno quotidiano che contribuisce a mantenere alta la qualità della produzione italiana e la reputazione della pasta nel mondo.