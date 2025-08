La Settimana di EFA News

Preziosi Food va a Malta. Foster Clark Products, gruppo industriale maltese, ha completato l’acquisizione del 100% di Preziosi Food, azienda che ha chiuso il 2024 con fatturato a 86 milioni di euro. Con l'operazione, il fondo acquisisce società, marchi e la sede manifatturiera di Melfi, in Basilicata.

Il premier Giorgia Meloni in Etiopia per il Vertice Onu. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha effettuato una visita di due giorni in Etiopia, in occasione del Vertice Onu sui Sistemi Alimentari, per promuovere il Piano Mattei per l’Africa. Ad Addis Abeba ha incontrato il primo ministro etiope Abiy Ahmed, il presidente della Commissione dell'Unione Africana, Mahmoud Ali Youssouf e il presidente del Kenya William Ruto.

Intesa Sanpaolo, semestre d'oro. "Il miglior risultato di sempre". Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, ha definito così la semestrale della banca chiusa con un utile netto di euro 5,2 miliardi. L'attesa per il 2025 è di un “utile netto ben oltre 9 miliardi di euro”.

Agroalimentare italiano leader in Europa. L’Italia si conferma leader in Europa per valore aggiunto agricolo, con 42,4 miliardi di euro, il 18,2% del totale UE. Lo conferma il report “Il futuro del settore food made in Italy" del Centro di Ricerca della Rome Business School. La filiera vale 75 miliardi di euro, l'export supera 70 miliardi di euro.

Dazi: è fatta al 15%. Il presidente americano Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo con cui impone nuove tariffe ai paesi partner: all'Ue "compete" il 15% come concordato in Scozia. Le nuove tariffe saranno effettive dal 7 agosto e non potranno essere modificare prima del 5 ottobre 2025.

Barilla lancia nuovo portale sulla sostenibilità. Nuovo sito per il Rapporto di Sostenibilità Barilla 2024 raccontando 17 anni di impegno per ambiente e benessere. Tra i principali traguardi spiccano il miglioramento nutrizionale dei prodotti e il coinvolgimento di oltre 7.000 agricoltori col programma Barilla Sustainable Farming.

Heineken, crescono gli utili nel semestre. "Una solida crescita degli utili". Commenta così Heineken la semestrale chiusa al 30 giugno con ricavi a 16,9 miliardi di euro. I ricavi netti sono attestati a 14,1 miliardi di euro, in crescita del 2,1% e del 3,3% per ettolitro. L'utile operativo supera 1,43 miliardi di euro

AssoBirra: cresce il consumo consapevole. In estate, le preferenze si orientano verso birre leggere, scelte dal 31% degli italiani: a trainare questo cambiamento è soprattutto la Gen Z. È questa la principale evidenza dell'ultima indagine Doxa per AssoBirra. La nuova edizione è stata presentata in vista della Giornata Internazionale della Birra che si festeggia il 1° agosto.





Guarda il video: