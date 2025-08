Green Arrow acquisisce DeA Capital alternative funds

Nell'operazione coinvolti anche i fondi dedicati all'agroalimentare: IdeaAgro I e II, Taste of Italy I e II, con le rispettive numerose partecipazioni in aziende del food.

Green Arrow Capital, tra i principali operatori indipendenti nel panorama degli investimenti alternativi e sostenibili in Italia e a livello europeo, con oltre 2 miliardi di euro di raccolta storica, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% di DeA Capital Alternative Funds SGR, società di gestione controllata integralmente dal Gruppo De Agostini, gestore di diversi fondi in private equity, special situations e NPL, oltre che mandati di gestione e fondi di fondi.

L’accordo vincolante, sottolinea il comunicato ufficiale, "segue un processo competitivo organizzato da De Agostini negli ultimi mesi". L’acquisizione della società "rimane soggetta al rilascio del nulla osta da parte di Banca d’Italia e delle Autorità competenti".

In un’ottica di ribilanciamento del proprio portafoglio di partecipazioni, con questa transazione il Gruppo De Agostini valorizza il lavoro svolto negli ultimi 15 anni nella costituzione di una SGR di grande reputazione e affidabilità nel panorama italiano, leader nella gestione degli investimenti alternativi.

L’operazione permetterà a Green Arrow Capital di accelerare il percorso di crescita consolidando il proprio posizionamento di leadership domestica nel settore gestione degli investimenti alternativi raggiungendo un combined entity superiore a €6 miliardi di (fee earnings) AUM, 32 Fondi e 7 Client Solutions Products, un team complessivo di 167 professionisti, di cui 80 provenienti da DeA Capital Alternative Funds SGR, e 7 strategie di investimento.

La diversificazione di competenze e dei team di gestione darà vita a una piattaforma unica negli alternative, con forte complementarietà a livello di expertise, presidio geografico, approccio focalizzato negli investimenti sostenibili, posizionando la neo costituita business combination come punto di riferimento unico e integrato nel panorama finanziario italiano e europeo, con soluzioni di investimento sempre più diversificate e su misura nei settori chiave.

L’operazione, aggiunge la nota, "rappresenta un ulteriore passo nella strategia aggregativa nazionale e internazionale, con un rafforzamento della presenza in Spagna, aumentando l’attrattività per investitori istituzionali, nazionali ed internazionali".

La combinazione strategica consentirà al nuovo Gruppo di rafforzare il presidio in tutte le strategie: private equity, private credit, energy & digital infrastructure, real estate, client solutions, special situations e npl. L’operazione, inoltre, permetterà il raggiungimento di una dimensione critica nel private equity "idonea a supportare il targeting di capitali istituzionali a livello internazionale", con una proposizione agli investitori da principale entry point sul mercato italiano e Sud Europa.

“Siamo felici e onorati di aver siglato questo importante accordo che vede l’integrazione nel Gruppo di DeA Capital Alternative Funds SGR, realtà di assoluta e riconosciuta eccellenza -spiega Eugenio de Blasio, founder e ceo di Green Arrow Capital-. Questa operazione rappresenta un passo fondamentale nel nostro percorso di crescita che ci posiziona quale più grande gestore negli investimenti alternativi in Italia per dimensione, con l’ambizione di competere a livello internazionale grazie a una piattaforma unica, con sette strategie di investimento, in grado di offrire ai nostri investitori, sia domestici che esteri, fondi con hard cap elevati. Abbiamo l’obiettivo di continuare a investire nello sviluppo sostenibile e nella creazione di valore, a beneficio dell’economia reale e di tutti gli stakeholder”.

Aggiunge Enrico Drago, presidente esecutivo De Agostini S.p.a: “siamo molto orgogliosi di avere assicurato a DeA Capital Alternative Funds, dalla sua fondazione ad oggi, un importante percorso di crescita, che ha portato la SGR ad essere uno dei principali gestori italiani indipendenti nel settore degli alternative asset. Un sentito ringraziamento va a Gianluca Grea, presidente, a Gianandrea Perco, ceo, al consiglio di amministrazione, a tutti i team di gestione, nonché alle funzioni di supporto, per il lavoro svolto fino ad ora, a cui auguriamo molti successi per il futuro. Siamo certi che con Green Arrow Capital la società potrà rafforzare il suo standing in Italia, e proseguire nel percorso di crescita internazionale già tracciato”,

Green Arrow Capital è una delle principali piattaforme di gestione del risparmio italiane focalizzata nel panorama degli Investimenti Alternativi con oltre 2 miliardi di euro di raccolta storica. Ad oggi hanno investito nei fondi del gruppo oltre 150 investitori (di cui il 20 per cento di provenienza internazionale) riconducibili per quasi il 90% a enti istituzionali (Banche, Fondi Sovrani, Fondi di Fondi, Fondazioni Bancarie, Casse di Previdenza, Fondi Pensione e Assicurazioni). Fondato nel 2012 da Eugenio de Blasio il Gruppo opera in quattro diverse strategie di investimento: Infrastrutture Energetiche & Digitali, Private Equity, Private Credit e Real Estate: ha attualmente in raccolta il quarto fondo di Private Equity (GAPEF IV Italian Champions) a sostegno delle PMI italiane eccellenti, oltre al Fondo Infrastrutture per il Futuro (GAIF) che investe in energie rinnovabili e infrastrutture digitali in mercati ad alto potenziale in Europa e al fondo di smart Real Estate MiTo.