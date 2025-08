Crescita "costante" per i centri commerciali Immobiliare grande distribuzione

Il consiglio di amministrazione di IGD-Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.a. ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025 chiusa con vendite degli operatori gallerie +1% e ingressi +3,9% con un upside sui contratti del +1,6%. Crescono i principali indicatori della gestione caratteristica, come sottolinea la nota ufficiale. I ricavi netti da attività locativa freehold salgono a 50,1 milioni di euro; +2,9% like for like. Aumenta il valore del portafoglio core con un market value Italia a 1,545 miliardi +0,48% like for like rispetto all'intero 2024.

La società comunica il ritorno all'utile dopo tre anni, registrando un utile netto di gruppo a 10,6 milioni di euro: incrementa anche l'utile netto ricorrente a 19,8 milioni di euro, superiore dell'8,2% rispetto al primo semestre 2024. Rivisto al rialzo l'outlook Ffo, funds for operations, ossia il cash flow da operazioni immobiliari, con un utile netto ricorrente atteso a 39 milioni di euro, il 9,6% in più rispetto all'intero 2024: previsto anche un +2,6% rispetto alla guidance comunicata a marzo scorso.

“Presentiamo al mercato i risultati del primo semestre dell’anno di cui siamo particolarmente soddisfatti, a partire dalle performance operative, positive in termini sia di ingressi sia di fatturati, tassi di occupancy molto prossimi al 96% e ricavi da attività locativa in crescita -sottolinea l'ad Roberto Zoia-. L’andamento positivo delle attività operative ha contribuito alla crescita del valore del nostro portafoglio core Italia, pari a 1.545,3 milioni di euro al 30 giugno 2025. Dopo tre anni, pertanto, possiamo chiudere il semestre con un ritorno all’utile per 10,6 milioni di euro".

"Alla luce dei risultati conseguiti e delle stime positive dal punto di vista operativo e finanziario -aggiunge Zoia- ci attendiamo un FFO per il 2025 pari a circa 39 milioni di euro, superiore del 2,6% rispetto alla guidance comunicata lo scorso marzo. I successi ottenuti ci stimolano a lavorare sempre meglio per raggiungere gli obiettivi delineati nel Business Plan 2025-2027, sia riguardo la dismissione degli asset situati in Romania, sia nel monitoraggio dei mercati alla ricerca delle migliori opportunità di riduzione del costo del debito"

In Italia, prosegue la crescita dei centri commerciali targati Igd: al 30 giugno 2025 gli ingressi risultano in incremento del +3,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre i fatturati degli operatori delle gallerie fanno segnare un incremento del +1%. Positive anche le performance di ipermercati e supermercati di proprietà del Gruppo, che hanno chiuso il semestre in incremento del +2,5%.

Il tasso di occupancy delle gallerie al 30 giugno 2025 si è attestato al 95,55%, continuando il trend di progressivo incremento registrato nell’arco dei trimestri (+6 bps vs 31 marzo 2025; +88bps vs 31 dicembre 2024); 95,99% il tasso di occupancy medio gallerie più ipermercati, anch’esso in incremento di 4bps rispetto al 31 marzo 2025 (+78 bps l’incremento rispetto al 31 dicembre 2024).

Il portafoglio core Italia del Gruppo (gallerie + ipermercati) ha raggiunto un valore di mercato pari a 1.545,3 milioni di euro, mostrando un incremento a perimetro omogeneo del +0,48% rispetto a dicembre 2024. A tale incremento ha contribuito l’insieme delle attività operative del semestre sopra descritte.

Nei primi sei mesi dell’anno si è confermata la capacità dei centri commerciali Igd di attrarre anchor tenant di respiro internazionale: hanno fatto il loro ingresso nella rete brand come Ikea, Courir e JYSK, rispettivamente all’interno della galleria commerciale La Favorita (Mn), a Puntadiferro (FC) e a Lungo Savio (FC); Pinalli e Sephora, inoltre, noti brand specializzati nella vendita di prodotti per la cura della persona, categoria che ha meglio performato nell’arco del semestre, hanno inaugurato rispettivamente due store presso Gran Rondò (Cr) e Centro Leonardo (Bo) e uno all’interno della galleria di Conè (TV).

I contratti sottoscritti nel corso del semestre (43 rinnovi e 42 turnover), che rappresentano il 4,3% del monte canoni gallerie, hanno portato a un upside dell’intero semestre del +1,6%; anche in questo caso è proseguita pertanto la tendenza positiva in atto ormai dal secondo trimestre 2024, con incrementi positivi dei canoni trimestre dopo trimestre.

In linea con quanto rilevato per l’Italia, anche le gallerie commerciali del portafoglio Winmarkt in Romania hanno fatto registrare buone performance operative: al 30 giugno 2025 il tasso di occupancy è risultato pari al 94,73%, in lieve calo rispetto al 31 dicembre 2024, sebbene il dato non sia confrontabile in quanto nel corso dei primi 6 mesi dell’anno sono stati ceduti 2 asset del portafoglio rumeno la cui occupancy era pari al 100%.

Nel corso del primo semestre sono stati sottoscritti 216 contratti tra rinnovi (187) e turnover (29), facendo registrare un incremento dei canoni sui rinnovi pari a circa +2,47%, a conferma della vivacità del settore retail anche in Romania.