Bayer: fatturato sale a 10,739 mld euro nel II° trimestre

Il Gruppo Bayer è sulla buona strada dopo un primo semestre incoraggiante. "Stiamo iniziando un'importante seconda metà del 2025, che sarà caratterizzata da ulteriori progressi su tutte le priorità strategiche, lanci continui e venti contrari geopolitici e valutari da affrontare", ha dichiarato l'amministratore delegato Bill Anderson durante la presentazione della relazione finanziaria semestrale dell'azienda mercoledì. "Grazie alla nostra performance da inizio anno nel settore farmaceutico, stiamo migliorando la nostra guidance 2025, rettificata per gli effetti valutari, per il Gruppo sia su vendite che su utili".

Questa guidance tiene conto degli effetti finanziari attualmente previsti dagli ultimi sviluppi geopolitici. Allo stesso tempo, l'azienda prevede significative fluttuazioni valutarie, con venti contrari su vendite e utili ed effetti favorevoli sull'indebitamento finanziario netto.

Giovedì 31 luglio Bayer ha pubblicato un aggiornamento anticipato, in cui ha fornito informazioni sui principali indicatori di performance finanziaria per il secondo trimestre e ha rivisto al rialzo la sua guidance annuale per vendite e utili, rettificata per gli effetti valutari. Nell'ambito di tale comunicazione, l'azienda ha anche segnalato un aumento degli accantonamenti e delle passività per contenziosi legali negli Stati Uniti.

"Confermiamo il nostro obiettivo di contenere significativamente il rischio di contenziosi legali entro la fine del 2026", ha dichiarato Anderson mercoledì. Nell'ambito della sua strategia su più fronti, l'azienda continua a procedere a pieno ritmo nel tentativo di limitare la propria esposizione al settore dei contenziosi legali, ha aggiunto. Come precedentemente riportato, Bayer ha accantonato circa 1,2 miliardi di euro in accantonamenti aggiuntivi per il glifosato e circa 530 milioni di euro in accantonamenti e passività per i Pcb nel secondo trimestre.

Il fatturato del Gruppo è stato pari a 10,739 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2025, in crescita dello 0,9% su base rettificata per gli effetti di cambio e di portafoglio (rettificati per gli effetti di cambio e di portafoglio). L'effetto cambio negativo è stato di 550 milioni di euro (secondo trimestre 2024: 240 milioni di euro). L'Ebitda prima delle voci straordinarie è stato pari a 2,105 miliardi di euro (-0,3%), risentendo di un effetto cambio negativo di 184 milioni di euro (secondo trimestre 2024: 129 milioni di euro). L'Ebit si è attestato a 13 milioni di euro (secondo trimestre 2024: 525 milioni di euro), dopo oneri straordinari netti pari a 981 milioni di euro (secondo trimestre 2024: 490 milioni di euro), principalmente relativi ad accantonamenti per contenziosi legali, ripristini di valore nella divisione Crop Science e spese di ristrutturazione. L'utile netto è stato pari a -199 milioni di euro (secondo trimestre 2024: -34 milioni di euro). L'utile netto per azione è aumentato del 30,9%, attestandosi a 1,23 euro, principalmente grazie al miglioramento del risultato finanziario e alla riduzione degli oneri fiscali.

Il flusso di cassa libero è diminuito del 90,2%, attestandosi a 125 milioni di euro. Tale calo è dovuto principalmente alla riduzione del flusso di cassa operativo, attribuibile principalmente ai maggiori pagamenti per il programma di incentivi a breve termine (Sti) a livello di Gruppo e agli effetti derivanti dalla variazione trimestrale della riduzione dei crediti della Divisione Crop Science rispetto all'anno precedente. L'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2025 si attestava a 33,274 miliardi di euro, con una riduzione del 2,9% rispetto al 31 marzo 2025, principalmente dovuta agli effetti valutari positivi. Rispetto al 30 giugno 2024, l'indebitamento finanziario netto è diminuito del 9,5%.

Nel settore agricolo (Crop Science), le vendite sono aumentate del 2,2% (adj. di cambio e portafoglio) a 4,788 miliardi di euro. Le vendite di Corn Seed & Traits sono aumentate del 29,5% (adj. di cambio e portafoglio) grazie all'aumento dei prezzi a livello globale e all'espansione delle superfici coltivate. Anche le attività in Nord America hanno beneficiato della riduzione graduale dei volumi a partire dal primo trimestre, dovuta a un adeguamento strategico della rete di distribuzione. Come previsto, le vendite di Soybean Seed & Traits e Cotton Seed sono diminuite, rispettivamente del 18,1% e del 25,5% (adj. di cambio e portafoglio), a causa della cessazione dell'etichettatura per i prodotti fitosanitari a base di dicamba negli Stati Uniti. L'aumento complessivo delle vendite per le entità strategiche di sementi e tratti genetici ha più che compensato il calo complessivo delle vendite di prodotti fitosanitari. Il settore Insecticides, ad esempio, ha risentito della scadenza della registrazione Movento™ in Europa, con un calo delle vendite del 13,1% (adj. di cambio e portafoglio). Al contrario, le vendite di erbicidi sono aumentate dell'1,4% (adj. di cambio e di portafoglio), con le vendite dei prodotti a base di glifosato che si sono attestate sui livelli dell'anno precedente, grazie all'aumento dei volumi e al calo dei prezzi.

L'Ebitda ante oneri straordinari di Crop Science è aumentato del 32,3%, raggiungendo i 693 milioni di euro, in gran parte grazie alla riduzione graduale dei volumi rispetto al trimestre precedente nel settore delle sementi di mais e alla riduzione dei costi. Questi effetti positivi hanno più che compensato l'impatto negativo delle difficoltà normative. Il margine Ebitda ante oneri straordinari è aumentato di 4,0 punti percentuali, attestandosi al 14,5%.