Friuli VG: riprende produzione castagne nelle Valli del Natisone

"La ripresa della produzione di castagne nelle Valli del Natisone assume un significato rilevante: da un lato, essa può dare impulso alla nascita di filiere produttive di grande interesse; dall'altro, riveste un'importante valenza storica e culturale, riportando in vita una tradizione che ha profondamente segnato le comunità locali e rappresentato per lungo tempo una fondamentale fonte di sostentamento. In questa prospettiva, si delinea anche un potenziale volano di sviluppo legato alla valorizzazione turistica del territorio". Lo ha detto oggi a San Pietro al Natisone l'assessore alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier della Regione Friuli Venezia Giulia nel corso del convegno promosso dall'Ersa, intitolato "Il ripristino di castagneti e la realizzazione di nuovi impianti di castagno".

Come ha spiegato il rappresentante della Giunta regionale, se si intende promuovere un incremento a fini produttivi, è necessario focalizzarsi sui terreni agricoli e sugli impianti realizzati a tale scopo. Se invece si interviene in aree ormai divenute bosco, la sostituzione dei castagni - che comunque può essere fatta - è finalizzata a mantenere una produzione legata a una tradizione territoriale, inserita in un sistema paesaggistico che vede il castagno come parte integrante del territorio,

"Pertanto", ha concluso Zannier, "quest'ultimo tipo di attività ha una modalità diversa di attuazione, al fine di evitare difficoltà derivanti dall'idea di convertire interi boschi, che oggi magari vedono il castagno presente in minima parte, in castagneti, perché questo non è realisticamente attuabile dal punto di vista complessivo, non essendo un'operazione semplice da realizzare".