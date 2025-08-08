Do you want to access to this and other private contents?
Mars combatte la crisi del cacao con il biotech di Pairwise
Siglato accordo di licenza per la piattaforma Fulcrum che consente modifiche genomiche che sbloccano il potenziale della pianta
Il colosso degli snack al cioccolato Mars e Pairwise, centrale di editing genetico dell'agricoltura, collaborano per accelerare la ricerca e lo sviluppo del cacao. Mars Incorporated, infatti, ha acquisito in licenza gli strumenti di editing genetico Fulcrum di Pairwise per la ricerca e lo sviluppo del cacao.Questo accordo di licenza garantisce a Mars l'accesso agli strumenti CRISPR di Pairwise, compreso...
