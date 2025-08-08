La Settimana di EFA News

Ieg, robusta crescita nel semestre. Italian exhibition group ha chiuso il primo semestre con ricavi a 149,3 mln euro il 13,2% in più rispetto a un anno prima. Un risultato che, come ha sottolineato il presidente Corrado Peraboni, "evidenzia una crescita di tutti i principali indicatori economici e conferma la validità delle scelte di IEG".

Il boom di Rio Mare traina Bolton. Bolton Group, l'impresa familiare italiana di beni di largo consumo, chiude il 2024 con un fatturato di 3,5 miliardi di euro, l'8,1% i più rispetto all’anno precedente. Il record è spinto dalla divisione food che chiude a 2,4 miliardi di euro trainata da marchi storici come Rio Mare.

Il Sud Italia all'Egm: 30 società quotate. All'EGM, il listino delle pmi italiane, secono l'Osservatorio IrTop il Sud Italia è rappresentato da 30 società quotate per una capitalizzazione di 1,7 miliardi di euro. Svetta la Campania con 15 società quotate tra cui il food delivery Alfonsino. la Sicilia ha 6 società tra cui Misitano & Stracuzzi, l'Abruzzo 2 società tra cui Xenia Hôtellerie Solution.

Partono i dazi: in vigore dal 7 agosto. Borse in agitazione, sia oltreoceano che in Europa, dopo l'entrata in vigore ufficiale dei dazi prevista il 7 agosto. Ad agitare le acque ci si è messa l'ultima dichiarazione del presidente Usa Trump che ha assicurato agli americani "miliardi di dollari".

Pomodoro. Campagna di Conserve Italia a pieno regime. È entrata nel vivo la campagna di trasformazione del pomodoro di Conserve Italia. Quest’anno il gruppo, che riunisce marchi come Cirio, Valfrutta, Jolly Colombani e Pomodorissimo Santarosa, punta a trasformare 515.000 tonnellate di pomodoro 100% italiano, +19,5 % rispetto al 2024.

Colussi, la sostenibilità è in filiera. Il gruppo Colussi ha presentato il Bilancio di Sostenibilità 2024. Al centro, secondo Camilla Colussi, ESG Corporate Manager del Gruppo, c’è la filiera controllata del grano, che raggiunge oggi 6.900 ettari coltivati in Italia, con un incremento di quasi 2.000 ettari (+39%) rispetto all’anno precedente.

Atlante: l'unione (acquisti e vendite) fa la forza. Generare valore concreto per il retail attraverso innovazione di prodotto, visione strategica e una profonda conoscenza dei mercati globali. È questo l'obiettivo di Giovanna Chiarini, nominata Head of Sales & Procurement di Atlante, realtà italiana che opera come partner per le principali insegne della grande distribuzione.

Cibi artificiali: ma quanto ci costano? Negli ultimi dieci anni, le carni a base cellulare hanno attratto investimenti per oltre tre miliardi di dollari. Dopo il picco raggiunto nel 2021, nei due anni successivi le cifre annuali investite sono scese fino ad arrivare a 226 milioni. Sono solo alcuni degli aspetti trattati nel saggio "Cibi falsi" curato da Riccardo Fargione e Stefania Ruggeri.

Scompare Alessandra Balocco. Si è spenta a soli 61 anni dopo una lunga malattia Alessandra Balocco, erede dell'impero dolciario di Fossano, in provincia di Cuneo. L'imprenditrice aveva preso le redini dell'azienda dopo la prematura scomparsa del fratello, nel 2022, seguita di poco a quella del padre Aldo Balocco.

