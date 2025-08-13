Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Agroalimentare protagonista dell’economia nazionale
Rapporto Bper: l’Italia conquista la leadership in Europa nel settore primario
I significativi risultati registrati nel 2024 confermano il settore agroalimentare come uno dei pilastri dell’economia italiana. Secondo l’ultimo Rapporto sull’Economia Agroalimentare 2025 di BPER, curato dall’Ufficio Studi, Ricerche e Innovazione della Banca, il valore aggiunto (produzione meno consumi intermedi) dell’agricoltura ha raggiunto 44,4 miliardi di euro, segnando un +9% rispetto all’anno...
Fc - 52942
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency