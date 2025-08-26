Do you want to access to this and other private contents?
Margherita (pizze industriali): fatturato sfiora i 100 mln euro
Export copre il 90% del volume d'affari, forza lavoro sale da 427 a 491 dipendenti
Margherita, azienda di Fregona (TV) specializzata nella produzione di pizze e prodotti a base pizza chiude il 2024 con un fatturato di oltre 97 milioni di euro (+24%). L’export rappresenta il 90% del fatturato, mentre il marchio Re Pomodoro si conferma forte sul mercato interno.Oltre all’acquisizione di ProPizza, è prevista nei prossimi mesi l’apertura di un nuovo stabilimento a San Donà di Piave (...
