Consumi in Italia, in 30 anni più tecnologia meno food

Negli ultimi trent’anni più tecnologia e tempo libero, in calo cibo ed energia. È questo, in estrema sintesi, il risultato dell'analisi dell’Ufficio Studi Confcommercio sui consumi delle famiglie italiane tra il 1995 e il 2025: la spesa cresce di 239 euro rispetto al 2024, ma resta sotto al livello record del 2007.Nel 2025, infatti, la spesa pro capite reale ha raggiunto 22.114 euro (era 19.322 euro...