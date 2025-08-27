Do you want to access to this and other private contents?
Consumi in Italia, in 30 anni più tecnologia meno food
Confcommercio, spese per informatica +3.000%: sale la ristorazione (+25,7%), calano alimentari e bevande (-5,1%)
Negli ultimi trent’anni più tecnologia e tempo libero, in calo cibo ed energia. È questo, in estrema sintesi, il risultato dell'analisi dell’Ufficio Studi Confcommercio sui consumi delle famiglie italiane tra il 1995 e il 2025: la spesa cresce di 239 euro rispetto al 2024, ma resta sotto al livello record del 2007.Nel 2025, infatti, la spesa pro capite reale ha raggiunto 22.114 euro (era 19.322 euro...
EFA News - European Food Agency
