Coop: ancora un passo avanti contro la violenza di genere

I protagonisti del progetto pilota di formazione illustrano l'iniziativa a EFA News

Coop prosegue nel suo percorso di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. L'accordo siglato con la Fondazione Giulia Cecchettin è un ulteriore passo nell’ambito della Campagna “Dire, Fare, Amare”, nell'ambito del progetto pluriennale Close the Gap.

Il 2 settembre, a Roma, le due realtà hanno presentato i progetti di formazione e promozione sui cui lavoreranno insieme nei prossimi mesi (leggi notizia EFA News). A margine dell'evento, EFA News ha raccolto i commenti di Maura Latini, presidente Coop Italia, Milco Traversa, direttore settore Politiche del Lavoro e Welfare Ancc-Coop, e Gino Cecchettin, presidente Fondazione Giulia Cecchettin.

Guarda il video:

Photo gallery Milco Traversa, direttore settore Politiche del Lavoro e Welfare Ancc-Coop Gino Cecchettin, presidente Fondazione Giulia Cecchettin
