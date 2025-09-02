Do you want to access to this and other private contents?
Grupo Consorcio: tonno più sostenibile
Azienda pubblica 8° bilancio di sostenibilità. Cresce la quantità di pesce recuperato
Grupo Consorcio, operatore internazionale nel segmento premium del mercato delle conserve ittiche con 75 anni di esperienza, pubblica l’ottava edizione del Bilancio di Sostenibilità, che rendiconta i risultati raggiunti in ambito Esg nel 2024 sulla base di quattro pilastri: prodotto, produzione efficiente, persone, società-territorio.Il Bilancio 2024, interattivo e totalmente digitale, mette in luc...
