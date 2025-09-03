Si terrà venerdì 5 settembre a Roma presso il Palazzo della Cooperazione il convegno “Quale futuro per la politica agricola comune - Le sfide dell’innovazione, delle nuove generazioni, dell’economia dei territori”. L'incontro è organizzato da Akadémeia - Scuola di politiche europee per il governo dei territori” e Federcasse con la collaborazione di Confcooperative.

Al convegno, che sarà aperto dai saluti dei presidenti di Federcasse e Confcooperative Augusto dell’Erba e Maurizio Gardini, parteciperanno, tra gli altri, Dario Nardella eurodeputato e componente la Commissione per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (AGRI) del Parlamento europeo, il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, il ministro dell’Agricoltura spagnolo Luis Planas Puchades (in remoto), Simona Meloni assessore regionale all’Agricoltura della Regione Umbria e Stefania Saccardi assessore all'Agricoltura di Regione Toscana.

Parteciperanno i rappresentanti delle principali organizzazioni agricole, tra cui: Fedagripesca Confcooperative, CIA Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Coldiretti. saranno presenti, inoltre, i rappresentanti dei lavoratori di settore (EFFAT, Copagri).