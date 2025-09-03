Fao, in Africa le donne trainano il settore agricolo

Nell'Africa subsahariana, circa tre donne lavoratrici su quattro, pari al 76%, sono impiegate nei sistemi agroalimentari e le donne rappresentano il 49% della forza lavoro dei sistemi agroalimentari. All'interno dei sistemi agroalimentari, l'occupazione femminile nei segmenti extra-agricoli, come la produzione, la trasformazione, la distribuzione, il consumo e il confezionamento, sta aumentando in tutta la regione, passando dal 21% del 2005 al 29% nel 2022.

Questi dati sono stati presentati nel rapporto The Status of Women in Agrifood Systems in Sub-Saharan Africareport pubblicato dalla Fao, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, dall'Istituto per le Risorse Naturali dell'Università di Greenwich (NRI) e dall'African Women in Agricultural Research and Development (AWARD) durante l'Africa Food Systems Forum di Dakar, in Senegal.

Il rapporto evidenzia che nell'Africa subsahariana le donne sono riconosciute come "portatrici di cultura, conoscenza e coesione sociale all'interno dei sistemi agroalimentari". Il rapporto, inoltre, suggerisce che maggiori investimenti nell'empowerment femminile possono favorire la giustizia sociale e sbloccare la crescita inclusiva, la sicurezza alimentare e la resilienza climatica.

Garantire i diritti delle donne africane alle risorse naturali e alla riparazione ecologica è essenziale anche per raggiungere l'uguaglianza di genere, migliorare la loro capacità di azione e le loro opportunità economiche e aumentare la loro resilienza agli shock climatici, ambientali, sanitari ed economici.

Mentre le donne rappresentano quasi i tre quarti (73%) della forza lavoro nella trasformazione dei prodotti alimentari e nei servizi, la percentuale scende a solo il 3% nei trasporti, evidenziando la tendenza delle donne a concentrarsi in ruoli strettamente legati al lavoro domestico e riproduttivo.

Nel frattempo, più del 90% delle donne occupate nella regione lavora nel settore informale. Il loro lavoro rimane in gran parte non riconosciuto e sottovalutato, il che limita la visibilità e l'influenza delle donne.

"I sistemi agroalimentari dell'Africa subsahariana sono alimentati dal lavoro informale, domestico e di sussistenza delle donne -afferma Abebe Haile-Gabriel, vice direttore generale della FAO e Rappresentante Regionale per l'Africa-. Sono necessari investimenti e politiche di sostegno per creare un maggior numero di posti di lavoro formali e retribuiti per le donne, e i programmi di protezione sociale devono essere ampliati per salvaguardare i mezzi di sussistenza delle donne".

In 28 dei 33 Paesi dell'Africa subsahariana per i quali sono disponibili dati sulla proprietà della terra agricola, gli uomini hanno più probabilità delle donne di possedere la terra o di detenere diritti fondiari sicuri. Le barriere sistemiche limitano l'accesso delle donne non solo alla terra, ma anche all'acqua e alle foreste, necessarie per il benessere e il sostentamento proprio e delle loro famiglie.

Nell'ultimo decennio la regione ha registrato un forte aumento della prevalenza dell'insicurezza alimentare. Secondo i dati più recenti, nel 2024 circa il 64% della popolazione sarà colpito da insicurezza alimentare moderata o grave, con 11,2 milioni di donne in più rispetto agli uomini. Quasi il 40% delle donne di età compresa tra i 15 e i 49 anni nell'Africa subsahariana è anemico. Inoltre, molte donne della regione corrono gravi rischi per la salute sul lavoro nei sistemi agroalimentari e la violenza di genere è dilagante.