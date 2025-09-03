Do you want to access to this and other private contents?
Surgelati: se ne consumano sempre di più
In Italia 17,5 kg pro capite annui. Stabile il fuori casa, cresce il retail
Gli alimenti surgelati confermano sempre di più la loro significativa presenza nelle abitudini di consumo degli italiani, tanto da registrare un risultato in controtendenza e positivo rispetto alla diminuzione a volume del totale degli acquisti alimentari in Italia (-1% nel 2024). Lo certifica il “Rapporto Annuale sui Consumi dei prodotti surgelati in Italia” curato da Iias - Istituto Italiano Alim...
EFA News - European Food Agency
