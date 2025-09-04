Macfrut 2026 presentato in Senegal

Anteprima di Macfrut 2026 a Dakar. L’occasione è stata Africa Food System Forum nella capitale del Senegal, in programma fino al 5 settembre, che ha richiamato oltre 6.000 delegati provenienti da tutta l'Africa per confrontarsi sulle strategie di sviluppo e sui temi dell’agricoltura e del cibo.

La presentazione di Macfrut è avvenuta presso la Camera di Commercio di Dakar davanti a una folta platea di operatori del settore ortofrutticolo, associazioni e organizzazioni di imprenditori grazie alla collaborazione con Adepme, agenzia per lo sviluppo delle imprese del Senegal. L’incontro è stato organizzato dall’Ufficio Ice di Dakar diretto da Alessandro Gerbino, e per Cesena Fiera ha visto la partecipazione del presidente Renzo Piraccini ed Erica Troiani dell’ufficio estero.

Il Senegal ha preso parte alla ultima edizione della fiera con oltre 25 espositori e per Macfrut 2026 (21-23 Aprile) si prevede una partecipazione ancor più numerosa stimolata dal focus internazionale della fiera dedicato al Mango, uno dei principali prodotti esportati da questo paese.

Nel corso della missione si è svolto anche un incontro con il Board di Ishs (International Society for Horticultural Science) di cui fa parte il professor Bruno Mezzetti dell'Università Politecnica delle Marche. Ishs è stato un grande protagonista nell’ultima edizione di Macfrut, facendo incontrare in fiera 220 esperti da 40 Paesi. Presente al Forum di Dakar anche il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida (leggi notizia EFA News).