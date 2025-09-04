Callipo: ecco i filetti tonno monoporzione per canale Horeca

Zero sprechi e qualità premium: sono questi i punti di for-za dei nuovi filetti di tonno monoporzione che Callipo dedica al mondo della ristorazione. La storica azienda di conserve ittiche, che dal 1913 fa della qualità la sua missione, presenta il formato inedito da 110gr in vaso di vetro. Una grammatura studiata per offrire ai ristoratori una soluzione pratica e versatile, perfetta per esaltare i piatti senza sprechi e preservare al meglio le caratteristiche del prodotto. Il peso è ideale per una singola porzione: dalla pizza gourmet alle insalate ricche, fino a numerose ricette in cui il tonno di alta qualità diventa protagonista.

“Abbiamo scelto il formato monoporzione per offrire al canale Horeca un prodotto che unisce praticità, qualità e riduzione degli sprechi: un alleato perfetto per ogni cucina professionale. Inoltre, la confezione può essere portata direttamente a tavola, qualificando l'offerta del ristoratore e comunicando al cliente finale la qualità del prodotto, grazie alla visibilità del nostro marchio”, commenta Angela Neglia, direttore commerciale Callipo Conserve Alimentari. I filetti di tonno Callipo all’olio di oliva sono realizzati con la varietà Yellowfin e lavorati interamente in Italia nello stabilimento produttivo di Maierato (VV) in Calabria.

Dopo la cottura a vapore, che preserva le proprietà nutrizionali, vengono selezionati i filetti migliori e invasettati manualmente secondo una tradizione ultra centenaria, per poi passare alla lunga stagionatura, fondamentale per creare l’armonia perfetta tra tonno e olio e per sprigionare tutta la loro fragranza al momento del consumo.