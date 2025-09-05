Dolcificanti: accelerano il declino cerebrale?

Alcuni sostituti dello zucchero potrebbero avere conseguenze inaspettate sulla salute cerebrale a lungo termine. E' quanto emerge da uno studio pubblicato su Neurology, la rivista medica dell'American Academy of Neurology. L'indagine ha esaminato sette dolcificanti ipocalorici e privi di calorie e ha scoperto che le persone che ne consumavano le quantità maggiori sperimentavano un declino più rapido delle capacità di pensiero e di memoria rispetto a coloro che ne consumavano le quantità minori. Il legame era ancora più forte nelle persone con diabete. Sebbene lo studio abbia dimostrato un legame tra l'uso di alcuni dolcificanti artificiali e il declino cognitivo, non ne ha dimostrato la causa.

I dolcificanti artificiali esaminati nello studio sono aspartame, saccarina, acesulfame-K, eritritolo, xilitolo, sorbitolo e tagatosio. Tali sostanze si trovano in primo luogo negli alimenti ultra-processati come acqua aromatizzata, bibite gassate, bevande energetiche, yogurt e dessert ipocalorici. Alcuni vengono utilizzati anche come dolcificanti a sé stanti.

"I dolcificanti ipocalorici o privi di calorie sono spesso considerati un'alternativa sana allo zucchero, tuttavia i nostri risultati suggeriscono che alcuni dolcificanti possono avere effetti negativi sulla salute del cervello nel tempo", ha affermato l'autrice dello studio Claudia Kimie Suemoto, MD, PhD, dell'Università di San Paolo in Brasile.

Lo studio ha coinvolto 12.772 adulti provenienti da tutto il Brasile. L'età media era di 52 anni e i partecipanti sono stati seguiti per una durata media di otto anni. All'inizio dello studio, i partecipanti hanno compilato questionari sulla dieta, specificando cosa avevano mangiato e bevuto nell'ultimo anno. I ricercatori li hanno divisi in tre gruppi in base alla quantità totale di dolcificanti artificiali consumati. Il gruppo con il consumo più basso ha consumato in media 20 milligrammi al giorno (mg/giorno), mentre il gruppo con il consumo più alto ha consumato in media 191 mg/giorno. Per l'aspartame, questa quantità equivale a una lattina di soda dietetica. Il sorbitolo ha registrato il consumo più elevato, con una media di 64 mg/giorno.

Ai partecipanti sono stati somministrati test cognitivi all'inizio, a metà e alla fine dello studio per monitorare le capacità di memoria, linguaggio e pensiero nel tempo. I test hanno valutato aree come la fluidità verbale, la memoria di lavoro, il richiamo delle parole e la velocità di elaborazione.

Dopo aver corretto i dati per fattori quali età, sesso, ipertensione e malattie cardiovascolari, i ricercatori hanno scoperto che le persone che consumavano la quantità maggiore di dolcificanti mostravano un declino più rapido delle capacità di pensiero e memoria complessive rispetto a quelle che ne consumavano la quantità minore, con un declino più rapido del 62%. Questo equivale a circa 1,6 anni di invecchiamento. I soggetti del gruppo intermedio hanno mostrato un declino più rapido del 35% rispetto al gruppo con la quantità minore, equivalente a circa 1,3 anni di invecchiamento.

Suddividendo i risultati per età, i ricercatori hanno scoperto che le persone di età inferiore ai 60 anni che consumavano le quantità maggiori di dolcificanti mostravano un declino più rapido della fluidità verbale e delle capacità cognitive complessive rispetto a quelle che ne consumavano le quantità minori. Non sono state trovate, tuttavia, correlazioni nelle persone di età superiore ai 60 anni. I ricercatori hanno comunque scoperto che il legame con un declino cognitivo più rapido era più forte nei partecipanti con diabete rispetto a quelli senza diabete.

Analizzando i singoli dolcificanti, il consumo di aspartame, saccarina, acesulfame-K, eritritolo, sorbitolo e xilitolo è risultato associato a un declino più rapido delle capacità cognitive generali, in particolare della memoria. Non è stato trovato alcun collegamento tra il consumo di tagatosio e il declino cognitivo.

"Sebbene abbiamo riscontrato un legame con il declino cognitivo nelle persone di mezza età, sia con che senza diabete, le persone con diabete sono più propense a utilizzare dolcificanti artificiali come sostituti dello zucchero", ha affermato Suemoto. "Saranno necessarie ulteriori ricerche per confermare i nostri risultati e per verificare se altre alternative allo zucchero raffinato, come la purea di mele, il miele, lo sciroppo d'acero o lo zucchero di cocco, possano essere alternative efficaci".

Un limite dello studio sta nel fatto che non tutti i dolcificanti artificiali erano inclusi. Inoltre, i partecipanti hanno riportato informazioni sulla dieta, che potrebbero non aver ricordato accuratamente tutto ciò che hanno mangiato.

Lo studio è stato finanziato dal ministero della Salute brasiliano, dal ministero della Scienza, della Tecnologia e dell'Innovazione e dal Consiglio Nazionale per lo Sviluppo Scientifico e Tecnologico.