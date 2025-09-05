Fipe, 75 mila assunzioni nella ristorazione a settembre
Il dato salirà a 205 mila nel trimestre settembre-novembre
Le imprese della ristorazione prevedono di assumere 75 mila lavoratori nel mese di settembre. Lo conferma l’ufficio studi di Fipe-Confcommercio sui dati diffusi dal Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Secondo Fipe le assunzioni saliranno a 205 mila nel trimestre settembre-novembre "a conferma che il settore non è solo il volano principale dell’occupazione nel settore turistico ma è un punto di riferimento per la crescita complessiva dell’occupazione con uno share del 15%".
"Sotto il profilo territoriale -commenta Fipe Confcommercio- sono le imprese attive nelle città più grandi ad esprimere il maggiore fabbisogno di personale a cominciare da Roma, Milano e Napoli. Tra le altre città del sud si segnala Bari”.
EFA News - European Food Agency