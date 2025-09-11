Laviosa apre in Germania e rafforza la presenza in Europa

Laviosa S.p.a, azienda leader nell’estrazione e trasformazione di bentoniti in soluzioni ad alto valore aggiunto per i settori chiave come quello delle applicazioni industriali ad alte prestazioni, il benessere animale, la logistica e il largo consumo, annuncia l’apertura di una nuova società in Germania, Laviosa Germany GmbH, focalizzata sulla produzione e distribuzione di lettiere per il mercato tede...