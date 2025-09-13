La settimana di EFA News

Bayer, la rivoluzione nel mais. Bayer ha presentato in provincia di Vicenza Preceon-Smart Corn System, nuovo sistema integrato che rivoluziona la coltura del mais. L'Italia è stata scelta a livello globale per testare le performance di questa innovazione ed è il primo paese dove è stato reso disponibile agli agricoltori.

Rapporto Coop: si mangia meno fuori casa. Nel I° semestre cala a spesa per la ristorazione fuori casa: 1 italiano su 3 vi rinuncerà nei prossimi mesi. È questo il dato saliente del “Rapporto Coop 2025-Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani”. Rispetto al 2022 cresce, dal 20% al 39%, la paura e, dal 24% al 37%, l’inquietudine per la situazione geopolitica.

Heineken: solare a tutta birra. Heineken Italia annuncia una partnership con Engie Italia per alimentare con energia rinnovabile il birrificio Ichnusa di Assemini, alle porte di Cagliari. Il parco solare avrà una capacità di 8,6 MW e renderà lo stabilimento completamente autosufficiente.

Aria di San Daniele: si riparte da Roma. Torna il tour gastronomico Aria di San Daniele. La ripartenza, dal 21 al 24 settembre, a Roma, dove il Prosciutto di San Daniele Dop sarà protagonista di un’esperienza culturale e gastronomica itinerante. Dopo la Capitale sarà la volta di Bari (13-16 ottobre 2025) e Napoli (16-19 novembre 2025).

Rivoluzione in casa Balocco. Forte di un fatturato a 257 mln di euro e l'export al 13% Balocco ha nominato il nuovo consiglio d'amministrazione. La famiglia giunta alla 4a generazione, mantiene la guida dell'azienda dolciaria: Ruggero Costamagna è il presidente, Diletta Balocco, 28 anni, l'amministratrice delegata, Marco Costamagna Head of Financial Strategy,

Spoon Brands entra in Rossopomodoro. Spoon Brands, basket company di Spoon Holding specializzata nel food retail, ha acquisito il 45% delle quote di Rossopomodoro. L'obiettivo è imprimere un'accelerazione allo sviluppo della storica catena che dal 1998 è ambasciatrice dell'autentica pizza napoletana con oltre 100 ristoranti in più di 10 Paesi.

NewPrinces vola in borsa e piace al mercato. Settimana "alla grande" per NewPrinces. La società di Angelo Mastrolia ha messo a segno una serie di sedute di borsa positive guadagnando quasi il 10%. Merito della semestrale chiusa con ricavi consolidati a 1,31 miliardi di euro e delle prospettive di business con l'operazione Carrefour attesa al closing.

