Consumi. Presentato il Rapporto Coop 2025

Ripresa delle vendite nei carrelli degli italiani, caduta della spesa reale nella ristorazione e performance dei supermercati rispetto ai discount grazie agli italiani che prediligono i prodotti in promozione e a marchio del distributore, inflazione più sotto controllo: questi e altri temi sono stati approfonditi nel Rapporto Coop 2025 presentato a Milano e dedicato ai “Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani”.

Nell'occasione EFA News ha intervistato Maura Latini, Presidente Coop Italia, e Domenico Brisigotti, direttore generale Coop Italia.

