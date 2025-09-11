It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn

Consumi. Presentato il Rapporto Coop 2025

Interviste con Maura Latini (Presidente Coop Italia) e Domenico Brisigotti (DG)

Ripresa delle vendite nei carrelli degli italiani, caduta della spesa reale nella ristorazione e performance dei supermercati rispetto ai discount grazie agli italiani che prediligono i prodotti in promozione e a marchio del distributore, inflazione più sotto controllo: questi e altri temi sono stati approfonditi nel Rapporto Coop 2025 presentato a Milano e dedicato ai “Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani”.

Nell'occasione EFA News ha intervistato Maura Latini, Presidente Coop Italia, e Domenico Brisigotti, direttore generale Coop Italia.

Guarda il video:


fli - 53558

EFA News - European Food Agency
Similar