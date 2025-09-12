Il turismo accoglie a Roma il MiTur-Enit 2025

Roma si prepara ad accogliere dal 28 al 30 settembre 2025 il 25° Global Summit del World Travel & Tourism Council (WTTC), l'evento più influente nel calendario turistico mondiale. Organizzato in collaborazione con il ministero del Turismo italiano, ENIT, il Comune di Roma e la Regione Lazio, l'evento riunirà all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone i principali leader del settore per ridefinire le strategie globali del turismo. Il tema di quest'anno è racchiuso nel titolo: "La Grande Bellezza (del Viaggio)", un tema che pone l'Italia non solo come destinazione ma come modello di esperienza turistica sostenibile e innovativa.

D'altra parte, come dicono i dati, occorre fare una riflessione approfondita sulla crescita esplosiva che il turismo globale ha generato nel 2024, con 11,1 trilioni di dollari e la creazione di circa 348 milioni di posti di lavoro, oltre all'obiettivo di raggiungere l'11,4% del pil mondiale entro il 2034. Solo in Italia, nel periodo tra giugno e settembre si stima un giro d'affari di 14,7 miliardi di euro. Una sfida senza precedenti che il settore turistico globale si trova ad affrontare mentre si dibatte di temi quali sostenibilità, gestione adeguata dei flussi e necessità di nuove strategie di leadership.

"Il settore turistico sta vivendo una trasformazione epocale che richiede una nuova leadership capace di bilanciare crescita economica e sostenibilità -sottolinea il ministro del Turismo Daniela Santanchè-. In questa fase di trasformazione è necessario essere ancora più vicini alle imprese e agli operatori del settore favorendo dialogo e sinergie che questo evento intende rafforzare. L'Italia, con un governo forte e stabile, è luogo ideale per mettere al centro delle politiche internazionali il turismo".

La scelta della capitale italiana come sede dell'evento non è casuale: il turismo in Italia vale il 13% del pil con un valore economico pari a 228,5 miliardi di euro, con la spesa turistica straniera prevista in crescita del +6,9%.

Il summit si aprirà con il Global Leaders' Dialogue, una tavola rotonda esclusiva che vedrà ministri e ceo confrontarsi sulle priorità strategiche del settore. "Dalle sinergie pubblico-privato possono nascere importanti occasioni di crescita per l'intero comparto -dichiara Ivana Jelinic, ad di ENIT-. Tutti i player in gioco possono rendere il settore più attraente, competitivo con gli altri mercati, e sostenibile per tutta la filiera, valorizzando tutte le eccellenze del Made in Italy. Il turismo è un volano di sviluppo per l'intero sistema Paese, creando occupazione e trainando la nostra economia",

Un momento chiave del summit sarà la sessione "Spotlight On: New Leadership in Tourism", dove il presidente del WTTC dialogherà con il neo-eletto segretario generale dell'UN Tourism. "La crescita va gestita con una strategia coordinata che il Ministero ha impostato negli ultimi anni, adottando anche il primo piano industriale per il turismo", ha sottolineato Santanchè, "ogni destinazione deve trovare il proprio equilibrio tra ospitalità, qualità, sostenibilità e preservazione".

Il summit affronterà anche le questioni tecnologiche e di innovazione che stanno trasformando l'esperienza di viaggio. L'intelligenza artificiale, la digitalizzazione dei servizi e le nuove forme di mobilità sostenibile saranno al centro delle discussioni, con particolare attenzione a come queste tecnologie possano migliorare sia l'esperienza del turista che la gestione dei flussi da parte delle destinazioni.

Attenzione specifica al tema degli investimenti nel turismo con un focus realizzato con Invitalia. "Investire nel turismo significa non solo valorizzare il nostro patrimonio culturale e paesaggistico, ma anche creare opportunità di sviluppo economico e occupazionale per le nostre comunità locali -sottolinea Santanchè-. È fondamentale, quindi, continuare a lavorare per rendere l'Italia una destinazione ancora più attraente e competitiva a livello internazionale, attraverso politiche mirate e investimenti mirati".