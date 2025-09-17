Do you want to access to this and other private contents?
Impatto ambientale cibo: imprenditori italiani ottimisti
L'84% ritiene possibile ridurre gli effetti negativi generati lungo la filiera
Alla domanda su quanto sia praticabile per il settore agroalimentare ridurre la propria impronta ambientale nei prossimi cinque anni, emerge una valutazione positiva espressa da oltre l’84% dei rispondenti. Mitigare gli effetti negativi generati lungo la filiera italiana è una delle sfide che il comparto è chiamato ad affrontare. E, anche se il percorso sarà lungo e articolato, tra gli stessi adde...
EFA News - European Food Agency
