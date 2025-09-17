It does not receive public funding
Impatto ambientale cibo: imprenditori italiani ottimisti

L'84% ritiene possibile ridurre gli effetti negativi generati lungo la filiera

Alla domanda su quanto sia praticabile per il settore agroalimentare ridurre la propria impronta ambientale nei prossimi cinque anni, emerge una valutazione positiva espressa da oltre l’84% dei rispondenti. Mitigare gli effetti negativi generati lungo la filiera italiana è una delle sfide che il comparto è chiamato ad affrontare. E, anche se il percorso sarà lungo e articolato, tra gli stessi adde...

