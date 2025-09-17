It does not receive public funding
Foodlab: 89% materiali utilizzati è riciclabile

Azienda specializzata nel salmone affumicato pubblica bilancio sostenibilità 2024

Ridurre l’impatto senza rinunciare alla qualità e al gusto. È il principio che guida il lavoro quotidiano di Foodlab, azienda parmense specializzata nella lavorazione di salmone affumicato e altri prodotti ittici, principale player italiano per la private label top di gamma. Foodlab ha presentato infatti il nuovo Bilancio di Sostenibilità 2024, con il quale ha scelto di documentare il proprio perc...

