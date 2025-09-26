Pret A Manger, per la prima volta in una stazione italiana

Ha inaugurato a Milano Pret A Manger, catena internazionale di caffetterie, famosa nel mondo per i menu healthy con cibi freschi e caffè biologico (vedi articolo di EFA News). Il locale si trova in una posizione strategica, all'interno della stazione centrale, con un affaccio panoramico sui binari. Il marchio è gestito in esclusiva per l’Italia da Chef Express di Gruppo Cremonini, che ne promuove lo sviluppo nei canali del travel, quali appunto stazioni, aeroporti e aree autostradali.

Posizione molto strategica, poiché Milano Centrale è il secondo scalo per importanza all’interno del circuito di Grandi Stazioni Retail. L'insegna si inserisce, infatti, nel progetto di Grandi Stazioni Retail di rendere le stazioni un luogo sempre più da vivere.

Nel video le interviste esclusive con Gabriele Morisi, responsabile sviluppo di Chef Express, e Cesare Salvini, Chief Marketing & Media officer di Grandi Stazioni Retail.

Guarda il video: