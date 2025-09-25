Purina Pro Plan: Jasmine Paolini protagonista col suo cane della nuova campagna

Jasmine Paolini e il suo cane Cesare hanno avviato una nuova collaborazione con Purina Pro Plan, brand super premium parte del gruppo Nestlé Purina PetCare Europe, e sono i protagonisti sono di una nuova coinvolgente campagna. Purina Pro Plan ha infatti riunito per la prima volta una squadra di tennisti di fama internazionale e i loro pet per ispirare i proprietari di cani e gatti a prendersi cura dei propri animali da compagnia come un atleta professionista fa con sé stesso.

L’attenzione alla nutrizione dei pet è riconfermata anche da una recente ricerca, secondo cui oltre il 56% dei proprietari italiani afferma di dare più importanza alla nutrizione del proprio pet rispetto alla propria1, e il 64% dichiara di aver dedicato più tempo rispetto al passato alla ricerca di informazioni sulla salute del proprio pet1.

Jasmine e Cesare faranno squadra con i tennisti Andy Murray e la sua cagnolina Bonnie, Çağla Büyükakçay e il suo gatto Izo, insieme alla coppia di campioni Gaël Monfils ed Elina Svitolina con il loro cane Wizz, per la nuova emozionante campagna Purina Pro Plan.

Gli atleti professionisti lavorano a stretto contatto con esperti di salute e nutrizione per perfezionare la loro alimentazione, sempre con l’obiettivo di raggiungere prestazioni eccellenti. Lo stesso vale per Purina Pro Plan, che si impegna a fornire una nutrizione di alta qualità, sviluppata da un team di esperti nutrizionisti e veterinari Purina, per aiutare cani e gatti a vivere una vita attiva, sana e lunga.

Così come questi campioni danno il massimo sul campo, Pro Plan invita i proprietari di pet a fare lo stesso per i propri amici a quattro zampe. La ricerca mostra infatti che il 38% dei proprietari italiani considera il proprio cane o gatto come un vero e proprio membro della famiglia1, mentre un ulteriore 17% considera il proprio pet alla pari di un figlio1 e il 7% di pet owner, che non ha figli, considera il proprio animale da compagnia come un figlio1.

I dati rivelano inoltre che la cura degli animali da compagnia rappresenta una priorità per molti: il 31% dei proprietari si informa attivamente per rimanere aggiornato sui temi relativi alla loro alimentazione1 e il 12% afferma addirittura di conoscere meglio l’alimentazione del proprio pet rispetto alla propria1.

Tutti i membri della squadra hanno condiviso la notizia della collaborazione sui loro canali social oggi.

Jasmine Paolini ha dichiarato: “Io e Cesare siamo entusiasti di collaborare con Purina Pro Plan per ispirare i proprietari di pet a prendersi cura dei loro animali da compagnia, portando la loro attenzione al massimo livello. Ho Cesare da 8 anni, è parte della mia famiglia e non riesco a ricordare la mia vita prima che entrasse a farne parte, quindi per me è fondamentale assicurarmi che sia sempre in salute e ben nutrito. Così come la nutrizione è essenziale per la mia carriera, voglio che anche Cesare riceva lo stesso livello di attenzione. È un tema che mi sta davvero a cuore e non vediamo l’ora di far parte di questa squadra”.

Da parte sua, Sibyl Pezzotta, Specialist BU Director di Purina, ha aggiunto: “Per affrontare il tennis a livello professionale è necessario un elevato livello di preparazione atletica e un’attenzione costante all’alimentazione per supportare adeguatamente le prestazioni sportive. Riunire questa squadra composta da eccellenze internazionali che, oltre alla passione per il tennis, condividono anche l’amore per i pet, è un ottimo modo per ispirare i proprietari di cani e gatti a prendersi cura dei loro pet, così come gli sportivi di alto livello fanno con la propria salute e alimentazione. Sappiamo che i pet non sono semplici compagni: sono parte integrante della famiglia e della nostra vita. Convinzione avvallata dai dati della nostra ricerca, che mostra che più della metà dei proprietari di pet italiani danno più importanza alla nutrizione dei loro pet rispetto alla propria. In Purina Pro Plan crediamo che i pet meritino la stessa qualità di alimentazione che riserviamo a noi e alla nostra famiglia. Per questo motivo siamo orgogliosi di lavorare insieme a Jasmine Paolini e al suo Cesare, oltre che con gli altri membri della squadra, per entrare in contatto con gli appassionati di tennis che come noi provano amore e dedizione verso i propri pet”.

Nel corso della partnership, Purina Pro Plan coinvolgerà atleti, appassionati di tennis e proprietari di pet per mostrare come una nutrizione di qualità e una cura attenta possano contribuire a mantenere i pet in salute e in forma.

La squadra di professionisti sarà inoltre protagonista del nuovo spot televisivo di Purina Pro Plan, che metterà in risalto l'importanza dell'alimentazione per i pet. Lo spot sarà trasmesso in autunno su TV, canali digitali e social.